Представитель Кремля обратился к россиянам из-за коронавируса

В связи с этой ситуацией представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.
«Потому что если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», — обратился Песков к гражданам страны.
Он напомнил, что в России уже произведена мобилизация и переналадка системы здравоохранения под потребности пандемии, пишет Lenta.ru.
Это позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова поставила вопрос о новых мерах из-за коронавируса. Эпидситуация в России по коронавирусу осложняется. Рост заболеваемости охватил 60 регионов.
Новое плато по коронавирусу в России будет с более высоким уровнем заболеваемости, чем весной, заявил ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Плато по больным коронавирусом продлится примерно месяц.
В ближайшее время можно ожидать прирост количества больных. При этом число новых зараженных в сутки будет превышать весенние значения.