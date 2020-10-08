Представитель Кремля обратился к россиянам из-за коронавируса

В связи с этой ситуацией представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.

«Потому что если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», — обратился Песков к гражданам страны.