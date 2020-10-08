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Здоровье

Представитель Кремля обратился к россиянам из-за коронавируса

Статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

В связи с этой ситуацией представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.

«Потому что если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», — обратился Песков к гражданам страны.

Он напомнил, что в России уже произведена мобилизация и переналадка системы здравоохранения под потребности пандемии, пишет Lenta.ru.

Это позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова поставила вопрос о новых мерах из-за коронавируса. Эпидситуация в России по коронавирусу осложняется. Рост заболеваемости охватил 60 регионов.

Новое плато по коронавирусу в России будет с более высоким уровнем заболеваемости, чем весной, заявил ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Плато по больным коронавирусом продлится примерно месяц.

В ближайшее время можно ожидать прирост количества больных. При этом число новых зараженных в сутки будет превышать весенние значения.

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