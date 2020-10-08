Глава Роспотребнадзора поставила вопрос о новых мерах из-за коронавируса

Рост заболеваемости охватил 60 регионов.
Попова сказала, что вопрос стоит так: или соблюдать (ограничения) — или придется принимать какие-то другие меры, пишет РИА Новости/Прайм.
Все больше и тяжелее болеют люди старше 60 лет, детей болеет немного, в образовательных учреждениях нет вспышек, пишет bfm.ru. А основная категория заболевших — в возрасте от 30 до 49 лет.
Глава Роспотребнадзора констатировала — есть случаи завоза коронавируса в Россию из-за рубежа.
Новое плато по коронавирусу в России будет с более высоким уровнем заболеваемости, чем весной, заявил ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Плато по больным коронавирусом продлится примерно месяц.
В ближайшее время можно ожидать прирост количества больных. При этом число новых зараженных в сутки будет превышать весенние значения.