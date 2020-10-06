Эксперт: Россия столкнется с небывалым количеством больных коронавирусом

«Мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится) не меньше месяца», — цитирует Альтштейна РИА Новости.
Плато по больным коронавирусом продлится примерно месяц.
В ближайшее время можно ожидать прирост количества больных. При этом число новых зараженных в сутки будет превышать весенние значения, пишет ura.ru.
Интенсивность роста количества заболевших связана, по мнению вирусолога, с осенним сезоном, который традиционно является периодом простудных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей.