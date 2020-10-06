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Здоровье

Эксперт: Россия столкнется с небывалым количеством больных коронавирусом

Новое плато по коронавирусу в России будет с более высоким уровнем заболеваемости, чем весной, заявил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

«Мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится) не меньше месяца», — цитирует Альтштейна РИА Новости.

Плато по больным коронавирусом продлится примерно месяц.

В ближайшее время можно ожидать прирост количества больных. При этом число новых зараженных в сутки будет превышать весенние значения, пишет ura.ru.

Интенсивность роста количества заболевших связана, по мнению вирусолога, с осенним сезоном, который традиционно является периодом простудных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей.

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