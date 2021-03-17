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17 марта
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Здоровье

Чиновники рассказали, как скоро исчезнут сырость и плесень в районной больнице на Алтае

Краевые власти разъяснили ситуацию с плесенью в центральной больнице Ключевского района. Напомним: жители муниципалитета пожаловались депутату Госдумы Александру Терентьеву на антисанитарию в местной ЦРБ — на стенах и потолках выросла черная плесень, всюду сырость, холодно, двери промерзают и нет горячей воды.

Инфекционное отделение Ключевской ЦРБ.
Инфекционное отделение Ключевской ЦРБ.
altai.spravedlivo.ru

Краевые власти утверждают, что все не так уж печально. Оказывается, ремонт районной больницы в Ключах начался и идет полным ходом. В прошлом году была отремонтирована кровля. А в январе 2021 года районные власти согласовали с минздравом проектное решение капитального ремонта здания в соответствии с требованиями СанПина.

«В этом году больнице было выделено 1,3 млн рублей на утепление фасада здания. Смета сейчас проходит проверку в системе ценообразования, буквально через две недели завершится проверка достоверности документации», — сообщили в минздраве со ссылкой на главного врача ЦРБ Петра Иванова.

Также обещано, что в рамках реализации программы по энергосбережению в зданиях ЦРБ будут заменены уличные двери, в том числе на входе в инфекционном отделении. Смета на выполнение этих работ тоже находится на проверке.

Справедливости ради следует сказать, что после утверждения сметной документации работы начнутся не сразу. Для начала будет объявлен соответствующий конкурс, который определит подрядчика. Затем с ним подпишут договор, и только после этого начнется ремонт.

На проведение всех конкурсных процедур, как правило, требуется полтора-два месяца. К этому времени снег в Ключах непременно растает.

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