В Алтайском крае сельчане пожаловались на черную плесень и промерзшие двери в больнице

Сельчане просят парламентария проверить условия труда и оказания медпомощи в инфекционном отделении ЦРБ.
«Почему за 15 лет ни разу не были выделены деньги элементарно на ремонт, а если были выделены, то, где они?» — передает возмущение жителей района пресс-служба реготделения партии.
По словам сельчан, температура в палатах достигает только 17−18 градусов, а для мытья посуды воду греют на плитке.
Александр Терентьев уже готовит запросы в Роспотребнадзор и краевой минздрав для разъяснения ситуации и ее решения.
Ранее altapress.ru писал, что в квартиры маневренного фонда Барнаула заселились бомжи.