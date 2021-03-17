В Алтайском крае сельчане пожаловались на черную плесень и промерзшие двери в больнице

Жители Ключевского района пожаловались на антисанитарию в местной ЦРБ. На стенах и потолках выросла черная плесень, всюду сырость, холодно, двери промерзают и нет горячей воды. Ключевцы обратились за помощью к депутату Госдумы, лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву.

Сельчане просят парламентария проверить условия труда и оказания медпомощи в инфекционном отделении ЦРБ.

«Почему за 15 лет ни разу не были выделены деньги элементарно на ремонт, а если были выделены, то, где они?» — передает возмущение жителей района пресс-служба реготделения партии.

По словам сельчан, температура в палатах достигает только 17−18 градусов, а для мытья посуды воду греют на плитке.

Александр Терентьев уже готовит запросы в Роспотребнадзор и краевой минздрав для разъяснения ситуации и ее решения.

Ранее altapress.ru писал, что в квартиры маневренного фонда Барнаула заселились бомжи.