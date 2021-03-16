В маневренный фонд Барнаула заселились бомжи

Жильцы муниципальных квартир в двухэтажке на ул. Силикатной в Барнауле живут в полузаброшенном здании через стенку с бомжами. Так заявили в правозащитной организации «Гражданский патруль».

Многоквартирный дом по ул. Силикатная, 9а построен в 1966 году и, несмотря на аварийное состояние, не считается аварийным. В нем проживает около 20 семей — переселенцы из аварийного жилья или те, кто лишился своих квартир вследствие катастроф.

Две квартиры брошены. В одной сгнили полы, во вторую после того, как в квартире умер последний житель, периодически захаживают маргиналы и люди без определенного места жительства — двери всегда открыты.

«Люди живут в условиях полной антисанитарии, а само здание требует если не сноса, то капитального ремонта: из фасада выпадают кирпичи, на стенах почти не осталось цельной штукатурки, лестничный марш деформирован, полы провалены», — рассказал глава барнаульского отделения «Гражданского патруля» Игорь Берг.

В прокуратуру города, Роспотренадзор и Госжилнадзор Алтайского края уже отправили обращения. Ожидается комплексная жилищная проверка.