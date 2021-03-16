Более 1,3 тысячи жителей Алтайского края переселят из домов-развалин

По нацпроекту «Жилье и городская среда» из Фонда содействия реформированию ЖКХ и краевого бюджета направят на переселение людей почти 777 млн рублей. Площадь расселяемого жилья составляет более 24 тыс. кв метров.
«Часть аварийного жилья будет расселена путем предоставления выкупной стоимости этого жилья, а другая через предоставление иных благоустроенных квартир», — подчеркнули в пресс-центре минстроя.
За 2019−2020 годы в Алтайском крае из аварийных помещений переехали почти две тысячи человек .
До сентября 2025 года властям нужно расселить более 100 тыс. кв. метров, в которых проживает 7,8 тысяч человек.
Ранее в Барнауле только после вмешательства органов прокуратуры барнаульской семье дали трехкомнатную квартиру вместо прежнего аварийного жилья.