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Недвижимость

Снег башка не попадет. В Барнауле с «дома-армагеддона» убрали наледь и огромные сосульки

Комитет жилищно-коммунального хозяйства краевой столицы поручил управляющей компании «Старый Барнаул», обслуживающий обледеневшее ветхое здание № 20 на улице Беляева, сбить все сосульки, угрожавшие жизни и здоровью людей.

С "дома-армегеддона" убрали все сосульки.
С "дома-армегеддона" убрали все сосульки.
Пресс-служба комитета ЖКХ.

Буквально на днях корреспонденты altapress.ru побывали у дома, превратившегося в ледяную избушку после порыва трубы с горячей водой.

Фонтан долгое время бил в крышу когда-то жилого здания. В итоге оно от крыши до фундамента покрылось льдом и огромным сосульками.

&quot;Дом-армагеддон&quot;, превратившийся в сосульку на ул. Беляева, 20.
«Дом-армагеддон», превратившийся в сосульку на ул. Беляева, 20.
Анна Зайкова.

Они свисали с разрушающихся карнизов и фасада дома, и в любой момент могли упасть на головы прохожих, слишком близко подошедших к объекту.

Как отметили в профильном городском комитете, в доме никто не проживает, и формально он до сих пор обслуживается УК «Старый Барнаул».

&quot;Дом-армагеддон&quot;, превратившийся в сосульку на ул. Беляева, 20.
«Дом-армагеддон», превратившийся в сосульку на ул. Беляева, 20.
Анна Зайкова.

«На данный момент горячее водоснабжение, отопление на дом не подается. Обслуживающей компании направлены письма в ресурсоснабжающие организации для отключения оставшихся коммунальных услуг», — отметили в пресс-службе комитета ЖКХ.

На сегодняшний день все работы выполнены, наледь, как и сосульки, убрали с конструктивных элементов здания, угрозы для жизни и здоровья жителей нет.

С &quot;дома-армегеддона&quot; убрали все сосульки.
С «дома-армегеддона» убрали все сосульки.
Пресс-служба комитета ЖКХ.

Расселенный барак теперь ничем не отличается от братьев-близнецов и, видимо уже не станет объектом для съемок апокалиптического фильма. Такую возможность в шутку обсуждали жители Барнаула после того, как первые фотографии дома-сосульки появилось в сети.

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