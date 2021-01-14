Снег башка не попадет. В Барнауле с «дома-армагеддона» убрали наледь и огромные сосульки

Буквально на днях корреспонденты altapress.ru побывали у дома, превратившегося в ледяную избушку после порыва трубы с горячей водой.
Фонтан долгое время бил в крышу когда-то жилого здания. В итоге оно от крыши до фундамента покрылось льдом и огромным сосульками.
Они свисали с разрушающихся карнизов и фасада дома, и в любой момент могли упасть на головы прохожих, слишком близко подошедших к объекту.
Как отметили в профильном городском комитете, в доме никто не проживает, и формально он до сих пор обслуживается УК «Старый Барнаул».
«На данный момент горячее водоснабжение, отопление на дом не подается. Обслуживающей компании направлены письма в ресурсоснабжающие организации для отключения оставшихся коммунальных услуг», — отметили в пресс-службе комитета ЖКХ.
На сегодняшний день все работы выполнены, наледь, как и сосульки, убрали с конструктивных элементов здания, угрозы для жизни и здоровья жителей нет.
Расселенный барак теперь ничем не отличается от братьев-близнецов и, видимо уже не станет объектом для съемок апокалиптического фильма. Такую возможность в шутку обсуждали жители Барнаула после того, как первые фотографии дома-сосульки появилось в сети.