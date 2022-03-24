Число больных стелс-омикроном выросло в России

Число зараженных стелс-омикроном растет в России, но резкого подъема заболеваемости не ожидается. Об этом заявил РИА Новости Камиль Хафизов — руководитель научной группы по разработке новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Стелс-омикрон есть во всех регионах страны. По словам Хафизова, сейчас доля этого штамма «в центральной части составляет более половины от всех новых выявленных случаев «омикрона».

Резкого роста заболеваемости COVID-19 не будет, поскольку у большей части населения выработался иммунитет — за счет вакцины или перенесенной инфекции.

«Число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов, в Москве цифры так вообще близки к минимумам сначала пандемии», — подчеркнул Хафизов.

Напомним, стелс-омикрон можно распознать по следующим симптомам: высокая температура, непрерывный кашель, потеря (изменение) обоняния или вкуса.

«Более специфичные симптомы еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника ВА.1 (омикрона. — Прим. ред.)», — заявили ранее британские ученые.