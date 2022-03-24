Число больных стелс-омикроном выросло в России

Стелс-омикрон есть во всех регионах страны. По словам Хафизова, сейчас доля этого штамма «в центральной части составляет более половины от всех новых выявленных случаев «омикрона».
Резкого роста заболеваемости COVID-19 не будет, поскольку у большей части населения выработался иммунитет — за счет вакцины или перенесенной инфекции.
«Число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов, в Москве цифры так вообще близки к минимумам сначала пандемии», — подчеркнул Хафизов.
Напомним, стелс-омикрон можно распознать по следующим симптомам: высокая температура, непрерывный кашель, потеря (изменение) обоняния или вкуса.
«Более специфичные симптомы еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника ВА.1 (омикрона. — Прим. ред.)», — заявили ранее британские ученые.