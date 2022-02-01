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Здоровье

Стелс-омикрон. Что это за новый штамм и какие у него симптомы

На прошлой неделе стало известно, что у омикрона появился новый подтип — ВА.2, или стелс-омикрон. Что известно о новом штамме ковида и какие у него симптомы — в нашем разборе.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com
1
У омикрона и стелс-омикрона похожие симптомы?

Да. Ученые Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании сообщили, что симптомы омикрона и стелс-омикрона — схожие.

2
Как распознать стелс-омикрон?

Стелс-омикрон можно распознать по следующим симптомам: высокая температура, непрерывный кашель, потеря (изменение) обоняния или вкуса.

«Более специфичные симптомы еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника ВА.1 (омикрона. — Прим. ред.)», — подчеркнули британские ученые.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0
3
Что делать, если заметил симптомы стелс-омикрона?

Тем, кто обнаружил у себя любой из признаков стелс-омикрона, специалисты рекомендуют обратиться к врачу. Кроме того, следует сдать тест на COVID-19 и уйти на самоизоляцию.

4
ПЦР-тесты определяют стелс-омикрон безошибочно?

По словам ученых из Агентства по безопасности здравоохранения, стелс-омикрон — это «скрытый омикрон». Его трудно отличить от оригинального ВА.1 в лабораторных условиях.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
CC0

Однако ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты, уточняется, показывают положительный результат у зараженных ВА.2 безошибочно.

Ранее исследователи Имперского колледжа в Лондоне сообщили, что омикроном можно заразиться повторно. По сравнению с дельтой риск повторного заражения омикроном выше в 5,4 раза.

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