Стелс-омикрон. Что это за новый штамм и какие у него симптомы

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ПЦР-тесты определяют стелс-омикрон безошибочно?

По словам ученых из Агентства по безопасности здравоохранения, стелс-омикрон — это «скрытый омикрон». Его трудно отличить от оригинального ВА.1 в лабораторных условиях.

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Однако ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты, уточняется, показывают положительный результат у зараженных ВА.2 безошибочно.