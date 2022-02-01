Стелс-омикрон. Что это за новый штамм и какие у него симптомы

Да. Ученые Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании сообщили, что симптомы омикрона и стелс-омикрона — схожие.
Стелс-омикрон можно распознать по следующим симптомам: высокая температура, непрерывный кашель, потеря (изменение) обоняния или вкуса.
«Более специфичные симптомы еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника ВА.1 (омикрона. — Прим. ред.)», — подчеркнули британские ученые.
Тем, кто обнаружил у себя любой из признаков стелс-омикрона, специалисты рекомендуют обратиться к врачу. Кроме того, следует сдать тест на COVID-19 и уйти на самоизоляцию.
По словам ученых из Агентства по безопасности здравоохранения, стелс-омикрон — это «скрытый омикрон». Его трудно отличить от оригинального ВА.1 в лабораторных условиях.
Однако ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты, уточняется, показывают положительный результат у зараженных ВА.2 безошибочно.
Ранее исследователи Имперского колледжа в Лондоне сообщили, что омикроном можно заразиться повторно. По сравнению с дельтой риск повторного заражения омикроном выше в 5,4 раза.