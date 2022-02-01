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Жизнь

Названы главные симптомы стелс-омикрона

Симптомы подтипа BA.2 штамма коронавируса, известного как «стелс-омикрон», схожи с симптомами изначального штамма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Основные отличительные черты стелс-омикрона — высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.

«Более специфичные симптомы еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1», — отметили в Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании.

При обнаружении любого из перечисленных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, сдать тест ковид и уйти на самоизоляцию.

Новую разновидность BA.2 называют «скрытым омикроном», поскольку его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1.

Тем не менее, как уточнили ученые, ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.

Ранее медики рассказали, как от омикрона сгущается кровь и почему это происходит.

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