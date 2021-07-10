10 июля 26°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Число заболевших коронавирусом приближается к рекордным значениям июля прошлого года

Число заболевших ковидом в Алтайском крае продолжает расти. За последние сутки в регионе было зарегистрировано 239 новых случая. Из них — 85 только в Барнауле. Выздоровели 53 пациента, скончались — 15 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com

Число заразившихся пока неуклонно приближается к значениям прошлого года. Так в середине июля 2020-го заболели 246 человек.

Всего же на сегодняшний день число заболевших составляет 56 475 человек, в том числе 3 817 детей. Количество тяжелобольных составляет 547 человека, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 177.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

В связи со сложившейся ситуацией в крае, было развернуто 4369 коек, к кислороду имеют подключение 3151, с ИВЛ — 291.

Второе место после Барнаула по количеству заболевших стоит Бийск, недалеко «ушел» Рубцовск.

Новые случаи

  • 85 — Барнаул
  • 24 — Бийск
  • 23 — Рубцовск
  • 11 — Алейск
  • 8 — Камень-на-Оби
Коронавирус. Меры безопасности.
Коронавирус. Меры безопасности.
Pixabay.com

В меньшей степени коронавирус распространяется в районах Алтайского края. Локтевский, Первомайский районы — по 6 заболевших, Бийский, Тальменский районы — по 5 заболевших, Зональный, Каменский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Табунский, Шипуновский районы — по 4 заболевших, Новоалтайск, Баевский, Ключевский, Краснощековский, Рубцовский, Третьяковский районы — по 3 заболевших, Благовещенский, Косихинский, Красногорский, Суетский районы — по 2 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Завьяловский, Новичихинский, Павловский, Ребрихинский, Солтонский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Из общего числа заболевших 673 случаев — завозные, в том числе 239 — из-за рубежа.

В Алтайский край поступило 458 801 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Привились 394 256 человек, в том числе: 115 380 человек получили первую прививку, 278 876 человек полностью привиты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость