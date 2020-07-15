+246. На Алтае установили новый антирекорд по приросту зараженных за сутки

В Алтайском крае на 15 июля зарегистрировали 246 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.

Напомним, резкий рост зараженных начался в крае с 4 июля — плюс 92 за сутки, далее соответственно по дням — 115, 124 и, начиная с 7 июля (171), пошел прирост.

С 9 июля планка не опускается ниже 220. Максимальный показатель зафиксировали 10 июля — плюс 240.

Из новых 246 заболевших по данным на 15 июля: Барнаул — 66, Алтайский район — 1, Бийск — 58, Баевский район — 1, Благовещенский район — 5, Бурлинский район — 1, Белокуриха — 4, Залесовский район — 2, Заринск — 5, Камень-на-Оби — 3, Михайловский район — 29, Новоалтайск — 23, Павловский район — 1, Первомайский район — 11, Ребрихинский район — 5, Романовский район — 1, Рубцовск — 2, Смоленский район — 4, Солонешенский район — 1, Славгород — 5, Тальменский район — 12, Троицкий район — 1, Топчихинский район — 1, Табунский район — 2, Усть-Калманский — 1, Шипуновский район — 1.

Контроль за соблюдением масочного режима. Анна Зайкова.

Общее число заболевших — 6540 человек, в том числе 660 детей до 17 лет включительно. Из общего числа: 153 случая — завозные, 3423 — по контакту с ранее заболевшими лицами, 1048 — у больных внебольничной пневмонией, 2165 — у заболевших ОРВИ, в 3327 случаях — бессимптомное течение. Тяжелобольных — 97, на аппарате ИВЛ — 23.

За сутки скончалось 6 человек: 3 — от COVID-19, еще 3 — от иных причин. Всего за весь период скончались 136 человек: 57 — от COVID-19, иные причины в 76 случаях, еще 3 случая находятся на экспертизе.

Всего выздоровело 4135 человек (3727 взрослых; 408 детей). За прошедшие сутки выздоровело 124 человека (взрослые — 118, дети — 6).

Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей на сегодня в крае составляет 72%.

Ранее барнаульские магазины начали проверять на профилактику коронавируса — в связи с новыми ограничениями из-за распространения инфекции.