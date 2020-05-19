+44. Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 1000

За сутки в крае зарегистрировано 44 новых случаев инфицирования. Напомним, по данным на 18 мая общее число заболевших составило 970 человек (126 детей).
Таким образом, общее количество инфицированных оставило 1014 человек.
«В регионе четвертый день сохраняется тренд, когда доля выздоровевших составляет примерно половину от общего количества заболевших за весь период пандемии», — говорится в сообщении.
За минувшие сутки 51 пациент выписан из ковидных госпиталей Алтайского края. Общее количество выписанных — 522.