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Здоровье

+44. Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 1000

Общее число инфицированных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за тысячу человек, сообщает Telegram-канал «Ленина, 59».

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

За сутки в крае зарегистрировано 44 новых случаев инфицирования. Напомним, по данным на 18 мая общее число заболевших составило 970 человек (126 детей).

Таким образом, общее количество инфицированных оставило 1014 человек.

«В регионе четвертый день сохраняется тренд, когда доля выздоровевших составляет примерно половину от общего количества заболевших за весь период пандемии», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки 51 пациент выписан из ковидных госпиталей Алтайского края. Общее количество выписанных — 522.

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