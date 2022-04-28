Что делать, если вас укусил клещ?

Чем выше поднимается температура воздуха, тем активнее становятся клещи. Чем опасны маленькие кровососы и что делать если самое страшное уже случилось — вас укусил клещ!

Первое, что нужно помнить, если клещ впился, то инфекция уже могла попасть в кровь, поэтому медлить в этом случае нельзя. Самому маленькому клещу достаточно нескольких минут после укуса, чтобы заразить человека сразу несколькими инфекциями. Поэтому, как только вы обнаружили на себе клеща, как можно скорее обратитесь за помощью.

Специалисты не рекомендуют снимать клеща самостоятельно. Существует миф, что если клеща поджечь или смазать маслом, то извлечь его будет проще. Но мало кто знает, что от неприятных ощущений клещ может еще больше углубиться в кожу и выпустить большее количество «ядовитой» слюны, поэтому лучше доверить удаление кровососа профессионалам. Удалить его вам помогут в ближайшем травмпункте.

Если вы справились самостоятельно, то без промедления сдайте клеща на лабораторные исследования. В Барнауле это можно сделать, обратившись в ближайший медицинский офис «Инвитро» или заказав в компании услугу «Выезд на дом».

Медицинская сестра выездной службы «Инвитро» возьмет биоматериал для исследований у вас дома или в офисе, соблюдая все правила безопасности. При заказе анализов от 1000р, стоимость услуги составит всего 1 рубль*. Заказать услугу «Выезд на дом» можно по номеру телефона горячей линии 8−800−234−40−50 или на сайте invitro.ru

Почему важно исследовать клеща на наличие инфекций?

«Раннее исследование клеща и выявление „в нем“ инфекций — единственный способ обеспечить раннюю медикаментозную профилактику этих опасных заболеваний. Для адекватного назначения профилактики — необходимо получить результат исследования в первые 96 часов (4 суток) после предполагаемого момента укуса» — говорит главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

В лаборатории «Инвитро» клеща можно исследовать на наличие самых распространенные возбудителей инфекционных заболеваний:

вирус клещевого энцефалита,

боррелиоз,

ДНК Borrelia miyamotoi,

анаплазмоз,

эрлихиоз,

клещевой риккетсиоз.

Что нужно помнить , когда вы везете клеща на исследование?

После того как вы извлекли клеща упакуйте его в надежную емкость с плотной крышкой , чтобы кровопийца не смог выбраться. Если нет возможности сразу приехать медицинский офис , то хранить емкость с клещом нужно в морозильной камере или термосумке — это поможет сохранить его в пригодном состоянии для изучения. В медицинских офисах «Инвитро» принимается как живой , так и мертвый клещ , для того чтобы можно было провести исследования от него должно сохраниться хотя бы 2/3.

Адреса ИНВИТРО в Барнауле:

пр-т Ленина , 115-а

115-а ул. Антона Петрова , 170

170 ул. Попова , 76

76 ул. Балтийская , 38

38 пр-т Строителей , 6

Адрес ИНВИТРО в Новоалтайске:

ул. Октябрьская , 5

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