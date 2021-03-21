Что нельзя делать сразу после утреннего пробуждения. Пять простых советов

Врачи назвали пять простых вещей, которые желательно исключить из своих правил поведения после утреннего пробуждения, сообщает « Профиль ».

Во-первых, желательно отказаться от нажатия кнопки «повтор сигнала» на будильнике. Дело в том, что дополнительные пять-десять минут сна, как правило, не дадут сил, а напротив, сделают ваш организм еще более сонным.

Во-вторых, не следует спать в позе «клубка». Сразу после пробуждения следует растянуться — это усилит кровоток, а организм получит необходимую энергию.

В-третьих, специалисты не советуют сразу же проверять электронную почту. Данная привычка повышает уровень стресса и может отрицательно сказаться на настроении.

Сон. ССО

В-четвертых, в случае, если вы просыпаетесь очень рано, следует повременить с кофе. Известно, что кофеин влияет на выработку кортизол в организме. Этот гормон нередко называют гормоном стресса. Согласно некоторым исследованиям, в течение дня у человека происходит три всплеска кортизола.

В этой связи употребление кофе до 10 часов утра может сделать кофеин неэффективным и нарушить выработку кортизола. Поэтому лучше подождать, а не сразу пить кофе.

В-пятых, после пробуждения, не следует оставаться в постели. Кровать должна быть местом, предназначенным только для сна. Если же вы остаетесь в постели, то ваш мозг может запутаться и начнет воспринимать кровать, как место бодрствования. Из-за этого может возникнуть проблема бессонницы.