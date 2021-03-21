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Здоровье

Что нельзя делать сразу после утреннего пробуждения. Пять простых советов

Врачи назвали пять простых вещей, которые желательно исключить из своих правил поведения после утреннего пробуждения, сообщает «Профиль».

Отдых. Сон
Отдых. Сон
СС0

Во-первых, желательно отказаться от нажатия кнопки «повтор сигнала» на будильнике. Дело в том, что дополнительные пять-десять минут сна, как правило, не дадут сил, а напротив, сделают ваш организм еще более сонным.

Во-вторых, не следует спать в позе «клубка». Сразу после пробуждения следует растянуться — это усилит кровоток, а организм получит необходимую энергию.

В-третьих, специалисты не советуют сразу же проверять электронную почту. Данная привычка повышает уровень стресса и может отрицательно сказаться на настроении.

Сон.
Сон.
ССО

В-четвертых, в случае, если вы просыпаетесь очень рано, следует повременить с кофе. Известно, что кофеин влияет на выработку кортизол в организме. Этот гормон нередко называют гормоном стресса. Согласно некоторым исследованиям, в течение дня у человека происходит три всплеска кортизола.

В этой связи употребление кофе до 10 часов утра может сделать кофеин неэффективным и нарушить выработку кортизола. Поэтому лучше подождать, а не сразу пить кофе.

В-пятых, после пробуждения, не следует оставаться в постели. Кровать должна быть местом, предназначенным только для сна. Если же вы остаетесь в постели, то ваш мозг может запутаться и начнет воспринимать кровать, как место бодрствования. Из-за этого может возникнуть проблема бессонницы.

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