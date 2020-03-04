Что такое флоатинг и почему его нужно попробовать

Большинство людей сейчас много работают. Тотальная занятость, постоянный стресс и негатив являются спутниками жизни. В погоне за тем, чтобы все успеть, теряется много энергии и часто не хватает времени восстановить силы. В России набирает оборот новый вид расслабления и оздоровления организма в тотально короткие сроки — флоатинг. Мы посетили единственный в Барнауле релакс-центр Grand Float, предлагающий уникальную процедуру.

Как проходит процедура

Во время процедуры человек погружается в воду с высоким содержанием английской соли (или соли Эпсома), нагретую до температуры тела. В начале сеанса играет расслабляющая музыка и включена подсветка. Постепенно музыка и свет угасают, и человек остается наедине с самим собой, своими мыслями и ощущениями. Флоат-камера изолирована от внешних раздражителей. А состояние невесомости достигается за счет огромной концентрации соли и отсутствия границ между воздухом и водой, потому что температура воздуха также равна температуре тела человека.

Процедура абсолютно безопасна — утонуть или захлебнуться во время флоатинга просто невозможно! Во-первых, вода выталкивает тело на поверхность из-за высокой концентрации соли, а во-вторых, камера наполнена водой всего на 27 сантиметров. Этого достаточно, чтобы прочувствовать эффект процедуры и не навредить себе. Многие засыпают во время процедуры, кто-то медитирует, а кто-то просто расслабляется и думает о приятном. Нередко после флоатинга приходят новые идеи и неординарные методы решения задач.

Релакс-центр Grand Float Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Продолжительность процедуры гость может выбрать сам: один час, полтора или два часа. После можно неспешно привести себя в порядок, отдохнуть и выпить ароматный чай.

Анастасия Толстова,

руководитель центра Grand Float:

В центре есть камера для двоих и капсула для одного человека. В большой камере растворено почти 700 кг английской соли, в маленькой — около 400 кг. Эта соль на 99,5% состоит из сульфата магния. Научно доказано, что магний лучше всего всасывается в организм через поры кожи, а не при приеме таблеток.

Польза , показания и противопоказания

Флоатинг позволяет расслабиться физически и эмоционально, почувствовать себя отдохнувшим и обновленным, освободиться от тревог и обрести внутреннюю гармонию. 1 час процедуры равен 6 часам крепкого сна. Аналогов флоатингу просто не существует.

Релакс-центр Grand Float Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Эффект не заставит себя долго ждать: после сеанса улучшается сон, состояние кожи, укрепляются волосы и ногти. За счет вывода жидкости и токсинов уходят лишние сантиметры, уменьшается целлюлит. Происходит максимальная разгрузка опорно-двигательного аппарата и нервной системы, уходят боли в спине и суставах. Позвоночник во время процедуры находится в естественном ровном положении, тело вытягивается — такой эффект не даст ни один матрац.

Флоатинг пользуется спросом у спортсменов: магний забирает на себя молочную кислоту из мышц, что позволяет снять мышечные боли и утомление после тренировок. После процедуры происходит интоксикация, поэтому флоатинг будет полезен после бурной вечеринки, но, конечно, если клиент находится в состоянии алкогольного опьянения, то на процедуру его не возьмут.

Релакс-центр Grand Float Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Несмотря на пользу, флоатинг имеет противопоказания: открытые раны, острые респираторные заболевания, серьезные заболевания сердца, почек, ушей, психиатрические заболевания, диабет.

А вот беременным женщинам флоатинг очень полезен, это идеальная возможность почувствовать себя в невесомости, забыть о переживаниях из-за предстоящих родов и полноценно отдохнуть всего за 1 час. После сеанса уходят отеки и боли в спине, женщина чувствует себя обновленной и окрыленной. Детей берут на процедуру от 7 лет в сопровождении взрослых.

История флоатинга

Флоатинг является современной SPA-процедурой, однако его история начинается в 50-х годах прошлого столетия. Американский нейропсихолог Джон Лилли решил создать среду, в которой воздействия окружающего мира на человека были бы сведены к минимуму. Эксперимент показал, что в условиях отсутствия внешних раздражителей в организме человека происходят положительные изменения — как на физическом уровне, так и на уровне сознания.

Что брать с собой

Для проведения флоатинга от вас ничего не требуется. В центре выдадут все необходимое: чистое полотенце и мягкий халат, тапочки и индивидуальные беруши, гель для душа, шампунь, бальзам. В комнате имеется фен, средство для снятия макияжа, молочко для тела.

Релакс-центр Grand Float Дмитрий Лямзин , altapress.ru

По желанию можно взять с собой купальник, однако и он может оказаться лишним: ведь в комнате вы будете находиться совершенно одни, а купальник будет оказывать давление на тело, мешая расслабиться. Если вы носите контактные линзы, в каждой из комнат имеются контейнеры и специальный раствор, чтобы было удобно хранить их во время процедуры. Также рекомендуется на время процедуры снять украшения.

Свидание для двоих

В релакс-центре появился новый комплекс «Свидание для двоих». Это возможность провести время наедине друг с другом в романтической обстановке среди лепестков роз и свечей. После эксклюзивного аромамассажа с применением гавайской техники пара находится в течение часа в большой камере. Во время процедуры происходят легкие касания, от которых все тело покрывается мурашками. Это возможность не просто почувствовать партнера физически, а окунуться в другую реальность и выйти на новый уровень эмоций.

Подарочные сертификаты

В преддверии праздников мы всегда озадачены выбором подарка. Флоатинг — это отличный вариант подарка с заботой о здоровье. Такая процедура подойдет даже человеку, «у которого всё есть». Всегда в наличии подарочные сертификаты на любую из услуг.

Контакты

Релакс-центр Grand Float

г. Барнаул, пер. Геблера, д. 31/Папанинцев, д. 102

+7 (3852) 717−120, +7 (964) 603-71-20

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