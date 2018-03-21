Что такое лихорадка денге, из-за которой барнаулец впал в кому в Таиланде

Барнаульский путешественник Герасим Григорьев из-за лихорадки денге попал в больницу в Таиланде. Молодой человек находится в коме и нуждается в материальной помощи, так как лечение стоит дорого. Разбираем,что это за лихорадка, как и где ею можно заразиться и как лечить.
Лихорадка денге имеет несколько названий: костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь. Это острое трансмиссивное вирусное заболевание. Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией (болями в суставах), сыпью и увеличением лимфатических узлов. При некоторых вариантах лихорадки денге развивается опасный геморрагический синдром (кровоточивость слизистых оболочек).
Заболевший может чувствовать и легкую лихорадку, и, при тяжелом протекании болезни, у него поднимается высокая температура до 40 градусов. Обычно к концу третьих суток температура резко снижается, а через 1—3 дня вновь повышается, далее опять снижается через 2—3 дня. Также среди симптомов озноб, учащение пульса, сильная головная и суставная боли, сыпь.
Это заболевание встречается в южных странах. Чаще всего ею болеют в странах Южной и Юго-Восточной Азии, в Африке, Океании и странах Карибского бассейна.
Ежегодное этой лихорадкой заболевают около 50 млн человек.
Лихорадку возбуждают т.н. арбовирусы семейства Flaviviridae рода Flavivirus (арбовирусы антигенной группы В). Инфицируются люди, обезьяны и летучие мыши. Инфекцию от больного человека передают комары.
Симптомы лихорадки могут проявляться через три дня, а то и через 14 дней после укуса. Так что пострадавшие туристы могут почувствовать, что заболели прямо на курорте или, когда уже приедут домой. Так, например, было в январе 2018 года, когда у двух алтайских туристов, побывавших в Таиланде, нашли лихорадку денге уже в Барнауле
Больных лихорадкой денге госпитализируют в стационар. Показаны строгий постельный режим и обильное питьё: не менее 200 гр. каждые 2 часа, или более 2 литров в день. ВОЗ рекомендует свежевыжатые соки, молоко. Употребление только воды может привести к сдвигу электролитического баланса. Предпочтительны витамины С, К, B.
При классической форме заболевания им назначают:
- болеутоляющие препараты,
- витамины,
- антигистаминные препараты.
При геморрагической форме заболевания назначают:
- инфузионную терапию,
- введение плазмы и плазмозаменителей (в тяжёлых случаях),
- глюкокортикоиды (в тяжёлых случаях),
- кислородотерапию,
- препараты, повышающие свертываемость крови (коагулянты).
- инфекционно-токсический шок,
- энцефалит,
- менингит,
- психоз,
- полиневрит,
- пневмония,
- паротит,
- отит.
При заболевании классической формой лихорадки денге прогноз благоприятный, а при геморрагической форме летальность составляет около 50 %.
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