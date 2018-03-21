Что такое лихорадка денге, из-за которой барнаулец впал в кому в Таиланде

3 Где можно подхватить лихорадку денге?

Это заболевание встречается в южных странах. Чаще всего ею болеют в странах Южной и Юго-Восточной Азии, в Африке, Океании и странах Карибского бассейна.

Ежегодное этой лихорадкой заболевают около 50 млн человек.