2 апреля
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Здоровье

Что такое ягодичная амнезия и в чем ее опасность

Фитнес-тренер рассказал о ягодичной амнезии и ее опасности. Об этом сообщает Huff Post.

Сидячая работа.
Сидячая работа.

По словам фитнес-тренер Донована Грина, опасное состояние обычно возникает из-за долгого нахождения в сидячем положении. При этом функционирование средней ягодичной мышцы нарушается.

Все это может привести к болям в пояснице и бедрах, а ягодицы не будут работать даже при выполнении специальных упражнений.

Для профилактики ягодичной амнезии нужно вести активный образ жизни. А если работа сидячая, то следует делать перерывы и вставать.

Ранее сообщалось, что королевский эксперт рассказал, какая форма онкологии у Кейт Миддлтон.

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