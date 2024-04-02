Что такое ягодичная амнезия и в чем ее опасность

По словам фитнес-тренер Донована Грина, опасное состояние обычно возникает из-за долгого нахождения в сидячем положении. При этом функционирование средней ягодичной мышцы нарушается.
Все это может привести к болям в пояснице и бедрах, а ягодицы не будут работать даже при выполнении специальных упражнений.
Для профилактики ягодичной амнезии нужно вести активный образ жизни. А если работа сидячая, то следует делать перерывы и вставать.
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