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Здоровье

«Что-то пошло не так»: в Москве по-своему объяснили кривую статистику по COVID в Алтайском крае

Некоммерческая организация «Национальные приоритеты» (ведет проект «Стопкоронавирус.рф») выдвинула свою версию расхождений в региональной статистике по COVID. В результате «технической ошибки» в Алтайском крае оказалось на 115 больных больше.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

20 октября статистика, опубликованная на «Стопкоронавирус.рф», на три часа разошлась с региональными данными. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Подъем».

По пяти регионам (Нижегородская, Саратовская и Ивановская область, а также Алтайский и Краснодарский края) «Стопкоронавирус.рф» показал либо большие, либо меньшие данные.

Например, региональный оперативный штаб в Алтайском крае насчитал 190 заразившихся за день, а федеральный штаб, откуда потом отгружаются данные на «Стопкоронавирус.рф», сообщил о 305 заболевших.

Глава АНО «Национальные приоритеты» Софья Малявина рассказала «Коммерсанту», что неверными были данные регионов, а не сайта «Стопкоронавирус.рф», и регионам пришлось корректировать их.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Объяснить, каким образом произошел технический сбой, представители АНО затруднились. Пресс-секретарь организации Екатерина Ефимова объяснила его фразой «что-то пошло не так».

Что говорят на местах

В краевом управлении Роспотребнадзора уточнили, что в статистику были автоматически включены бессимптомные случаи, выявленные в рамках планового мониторинга сотрудников ряда предприятий и учреждений, которые регулярно тестируют всех своих сотрудников, вне зависимости от наличия или отсутствия симптоматики.

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