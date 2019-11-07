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Здоровье

Что за газ радон, как он попадает в помещение и чем опасен для здоровья детей и взрослых

На Алтае в школьном спортзале зафиксировали превышение уровня радона в 10 раз. После этого суд на несколько месяцев запретил школьникам заниматься там. Что такое радон, откуда он мог взяться в помещении и чем так опасен — в материале altapress.ru,

Пробирки. В лаборатории.
Пробирки. В лаборатории.
СС0

Радон — природный радиоактивный газ. В периодической таблице Менделеева обозначается как Rn.

Радон может незаметно окружать человека в квартире или офисе. Его невозможно определить по запаху или цвету. Радон ничем не выделяется из окружающего воздуха, поэтому может незаметно облучать человека в течение очень длительного времени.

Радон может содержаться в слоях почвы под зданием, его выделяют множество веществ (в частности, гранит). На поверхность газ могут вынести грунтовые воды, особенно во время обильных дождей. Газ может проникнуть в помещение даже как испарения после дождя.

В лаборатории.
В лаборатории.
СС0

В 1995 году вступил в силу Федеральный закон, посвященный контролю концентрации радона в помещениях. Если замеры превышают допустимую норму, то необходимо выполнить противорадоновые мероприятия, призванные снизить количество радона до нормальных значений.

Радон является одной из наиболее распространенных причин возникновения рака легких, пишет quarta-rad.ru. Кроме того, радиоактивный газ негативно влияет на иммунные, половые и кроветворные клетки.

Постоянное присутствие радона в помещении может вызвать у человека развитие онкологических заболеваний, пишет «Интерфакс».

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