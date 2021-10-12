Чтобы не скрипели. 4 полезных совета, как сохранить суставы здоровыми

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Контролируйте питание

Чтобы суставы не переставали радовать, рекомендуется насытить рацион желатином и жирными кислотами Омега-3. Эти «волшебные» вещества помогают укрепить кости и связки, уменьшают боль, улучшают подвижность скелета.

Кроме того, для суставов полезны свежие овощи и фрукты. А также сыр, творог и кефир, в которых содержится много кальция.