Чтобы не скрипели. 4 полезных совета, как сохранить суставы здоровыми

Чтобы суставы не переставали радовать, рекомендуется насытить рацион желатином и жирными кислотами Омега-3. Эти «волшебные» вещества помогают укрепить кости и связки, уменьшают боль, улучшают подвижность скелета.
Кроме того, для суставов полезны свежие овощи и фрукты. А также сыр, творог и кефир, в которых содержится много кальция.
Двигательная активность стимулирует рост костной массы и избавляет от лишнего веса. Особенно полезны отжимания, приседания и прыжки. Они подойдут даже для новичков.
Прогулки — источник витамина D, который усваивает кальций из еды. Так, всего 15−30 минут на свежем воздухе способны подарить долголетие суставам и внутренним органам.
Укрепить и «оживить» суставы можно:
- ходьбой;
- греблей;
- йогой;
- пилатесом;
- плаванием;
- водной аэробикой;
- гольфом;
- бегом на лыжах;
- бальными танцами;
- теннисом.