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Здоровье

Чтобы не скрипели. 4 полезных совета, как сохранить суставы здоровыми

12 октября — Всемирный день борьбы с артритом. В честь праздника рассказываем, как сохранить суставы здоровыми, гибкими и крепкими смолоду.

Кости. Организм
Кости. Организм
СС0
1
Контролируйте питание

Чтобы суставы не переставали радовать, рекомендуется насытить рацион желатином и жирными кислотами Омега-3. Эти «волшебные» вещества помогают укрепить кости и связки, уменьшают боль, улучшают подвижность скелета.

Кроме того, для суставов полезны свежие овощи и фрукты. А также сыр, творог и кефир, в которых содержится много кальция.

Фрукты.
Фрукты.
СС0
2
Активно двигайтесь

Двигательная активность стимулирует рост костной массы и избавляет от лишнего веса. Особенно полезны отжимания, приседания и прыжки. Они подойдут даже для новичков.

3
Дышите свежим воздухом

Прогулки — источник витамина D, который усваивает кальций из еды. Так, всего 15−30 минут на свежем воздухе способны подарить долголетие суставам и внутренним органам.

Прогулка.
Прогулка.
4
Что еще «любят» суставы?

Укрепить и «оживить» суставы можно:

  • ходьбой;
  • греблей;
  • йогой;
  • пилатесом;
  • плаванием;
Бассейн. Плавание.
Бассейн. Плавание.
СС0
  • водной аэробикой;
  • гольфом;
  • бегом на лыжах;
  • бальными танцами;
  • теннисом.
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