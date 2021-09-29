Чтобы стучало, как новое. 5 правил здорового сердца

Здоровый сон многократно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для стабильной работы мышцы рекомендуется спать по 6−8 часов в сутки. Дело в том, что отдых предотвращает множество проблем, влияющих на производительность организма: хронический стресс, скачки давления.
Отметим, что чрезмерно долгий сон (как и недостаточный) может быть причиной развития сердечных недомоганий.
Чтобы сердце работало, как часы, в пище должно быть достаточно витаминов А, B, F, K, P, C, E. А также минералов: калия, кальция, магния. Их нужно употреблять ежедневно.
В отдельных случаях полезных веществ из еды недостаточно, и врач может назначить дополнительный витаминный комплекс.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно табачный дым становится причиной примерно 34 тыс. сердечных приступов с летальным исходом.
Пассивные курильщики тоже получают высокую дозу вредных концентратов, поэтому их здоровье подвержено не меньшей опасности.
Лишний вес «давит» на сердце и сосуды. В том числе из-за него возникает повышенная нагрузка на артериальные стенки. Так, от параметров фигуры напрямую зависит, будет ли сердцу легко качать кровь. Чтобы тело не «подводило», врачи советуют заниматься спортом и физзарядкой.
Организм, и сердце в частности, нуждается в жирах (к примеру, Омеге-3) из орехов, рыбы и семян. А вот трансжиры, которыми наполнены выпечка, маргарин и фаст-фуд, могут вызвать большое количество нарушений. И стать причиной повышения холестерина, который препятствует свободной циркуляции крови.