Чтобы стучало, как новое. 5 правил здорового сердца

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Высыпатайтесь

Здоровый сон многократно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для стабильной работы мышцы рекомендуется спать по 6−8 часов в сутки. Дело в том, что отдых предотвращает множество проблем, влияющих на производительность организма: хронический стресс, скачки давления.

Отметим, что чрезмерно долгий сон (как и недостаточный) может быть причиной развития сердечных недомоганий.