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7 августа
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Здоровье

COVID-диверсант: внезапно выяснилось, что «батьке» подбросили коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его заразили коронавирусом намеренно.

Лукашенко убирает картофель.
Лукашенко убирает картофель.
president.gov.by

«Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем», — сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Слова президента привела главред издания «Гордон» Алеся Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью.

Золотой фонд

Ранее президент Белорусии заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание «на ногах».

При этом президент порадовался, что ему удалось переболеть без соответствующих симптомов.

«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус», — отметил Лукашенко.

После известия о ковид-заболевании Лукашенко пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера все нормально со здоровьем.

Президенты РФ и Белоруссии встречались 24 июня на Параде Победы в Москве и 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

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