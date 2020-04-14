COVID-19 за счастье: «кремлевский доктор» рассказал о последствиях самоизоляции

Врач и известный телеведущий Александр Мясников предположил, что чрезмерное затягивание режима самоизоляции может привести к более тяжелым последствиям.

Остановить распространение коронавирусной инфекции может запрет на выход из дома, однако в России принцип карантина не соблюдается, уверен доктор. Так, продолжает работать общественный транспорт. На данный момент ситуация в стране не настолько критичная, поэтому россияне позволяют себе более гибкий подход к карантину, считает Мясников.

«Я лично уверен, что изоляция не должна быть продлена больше определенных сроков, поскольку потом проблемы могут быть такие, что COVID-19 за счастье покажется. Вот сейчас уже домашнее насилие, психические болезни, обострение хронических болезней, а еще это усугубляется экономическим положением людей. Здесь система сообщающихся сосудов — чем строже карантин, тем больше последствий для психических, медицинских и экономических проблем, но чем меньше карантин, тем больше возможностей по переносу инфекций», — цитирует врача радио Sputnik.

Не воспринимают всерьез

Часть россиян не воспринимает коронавирус Covid-19 всерьез, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Российское население может соблюдать карантинные требования, но существует часть населения, которая не воспринимает опасность этого вируса в полной мере, считает представитель ВОЗ.

Вирус меняется, воздействуя не только на пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями, но и на подростков и молодых людей, пишет News.ru.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Что известно о телеведущем

Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде в семье врачей, говорится на официальном сайте медика. С 1996 года работал в США, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского госуниверситета по специальности «врач общей практики».

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Уйти пришлось по семейным обстоятельствам. Но в СМИ Мясникова до сих пор называют «кремлевским доктором».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова. А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.