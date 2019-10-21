Миллионер, друг Соловьева: что известно о популярном на ТВ «кремлевском докторе»

Миллионер, телеведущий, друг Соловьева и доверенное лицо Путина «не по обязанности, а по убеждению» — все это о популярном на федеральном телеканале докторе Мясникове.

Династия и карьера

Александр Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде в семье врачей, говорится на официальном сайте медика.

Проходил ординатуру и аспирантуру в Институте клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова, работал в Мозамбике врачом группы геологов. С 1996 года работал в США, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского госуниверситета по специальности «врач общей практики».

В 2000 году Американский комитет по медицине присвоил Мясникову звание врача высшей категории.

Главврач «кремлевки»

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год.

«Когда меня спрашивают: «Почему ты ушёл из «кремлёвки»?", я всегда улыбаюсь, потому что сразу вспоминаю Конан Дойля и его «Белый отряд». Там стрелка, бывшего монаха, спросили: «Джон, почему ты ушёл из монастыря?» Джон почесал затылок и ответил: «Вообще-то причин было семь. Первая заключалась в том, что меня оттуда выкинули». Собеседник захохотал и воскликнул: «К чёрту остальные шесть!»», — написал Мясников в своей книге «О самом главном».

Медицина. Больница. unsplash.com

По словам Мясникова, у него не было особых проблем. При этом доктор отмечает: «Но в этой структуре — свои правила. И одно из требований было получить так называемый «допуск» — кто работал на режимных предприятиях, тот понимает, о чём идет речь. Это влечёт за собой определённые сложности при выезде за рубеж, во всяком случае, надо ставить в известность, заранее согласовывать выезд и прочее».

Уйти же ему пришлось по семейным обстоятельствам.

«У меня же во Франции учился сын, тогда ещё школьник, и я летал к нему каждую неделю. Какое тут заранее, когда он там в интернате один. Иногда либо я, либо жена срочно срывались и летели. Год я сопротивлялся законному в общем-то требованию о допуске. (Хотя ну какие там тайны? Врачебную тайну мы и так соблюдать обязаны, а остальное было от меня очень далеко!) Надо сказать там и так долго терпели, и в итоге мне пришлось уйти», — отмечает Мясников.

Телевидение

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова — он стал ведущим программы «Врача вызывали?» на НТВ и начал вести медицинскую рубрику в программе Владимира Соловьева на радио «Вести FM», пишет «Росбалт».

А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Это ответ на аналогичную передачу с Еленой Малышевой на Первом канале.

По согласованию

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71. Вообще-то до этого его карьера никак не была связана с московским здравоохранением; сам врач заявлял в интервью vademec.ru, что назначение произошло «по согласованию с одним из членов правительства».

«Это было в период, когда в департаменте здравоохранения Москвы менялась власть. <…> И мне предложили выбрать больницу. Но представления о том, где какие больницы находятся, в каком они состоянии, у меня не было. Как‑то ехал на дачу, где я живу, и увидел среди деревьев здание, похожее на больницу. Оказалось, угадал. Спросил: «Можно мне эту больницу?» Мне сказали подождать полгода — там главный врач уходил на новую должность, его перевели, меня назначили. Получается, что я просто ткнул пальцем в карту», — рассказывал Мясников о своем назначении.

Айболит-миллионер

Судя по декларациям о доходах, опубликованных на сайте московского департамента здравоохранения, Мясников в 2018 году заработал свыше 14 млн рублей.

Главврач больницы № 71 владеет земельным участком, жилым домом, квартирой, нежилым помещением, а также двумя автомобилями и двумя вездеходами.

«Все уходит на путешествия, вертолет и тому подобное. Квартира старая, 67 метров в доме 1946 года постройки. Дача в 100 км от Москвы, участок большой, но дом многие расценили бы как убогий», — писал он в своем Instagram.

Владимир Путин. kremlin.ru

Доверенное лицо

В 2018 году Мясников стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В программе «Прямой эфир» Андрея Малахова он заявил, что находиться рядом с Путиным во время исполнения гимна на стадионе было незабываемо.

«Когда ты стоишь рядом с президентом и в такой ситуации, такое ощущение, что ты можешь все, тебе ничего не страшно», — отметил он.

Доктор пояснил, что является доверенным лицом Путина «не по обязанности, а по убеждению».

Друг Соловьева

Александр Мясников регулярно выступает в программах Владимира Соловьева, причем комментарии он дает не только по медицинским темам.

Владимира Соловьева главврач больницы № 71 называет «своим другом», большинство взглядов которого он разделяет.

Лекарства. Открытые источники в интернете

Бесполезные препараты

Ранее доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из 10 российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».

Многие медики выписывают пациентам «лекарства-пустышки», которые не смогут помочь больному, рассказал главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

По мнению Мясникова бесполезные лекарства — ноотропы, ферменты, иммуномодуляторы, сосудоукрепляющие препараты, витамины и БАДы, гепатопротекторы, пробиотики и пребиотики, хондропротекторы, растительные сборы и настойки и гомеопатические препараты.