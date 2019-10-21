Миллионер, друг Соловьева: что известно о популярном на ТВ «кремлевском докторе»

Династия и карьера
Александр Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде в семье врачей, говорится на официальном сайте медика.
Проходил ординатуру и аспирантуру в Институте клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова, работал в Мозамбике врачом группы геологов. С 1996 года работал в США, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского госуниверситета по специальности «врач общей практики».
В 2000 году Американский комитет по медицине присвоил Мясникову звание врача высшей категории.
Главврач «кремлевки»
В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год.
«Когда меня спрашивают: «Почему ты ушёл из «кремлёвки»?", я всегда улыбаюсь, потому что сразу вспоминаю Конан Дойля и его «Белый отряд». Там стрелка, бывшего монаха, спросили: «Джон, почему ты ушёл из монастыря?» Джон почесал затылок и ответил: «Вообще-то причин было семь. Первая заключалась в том, что меня оттуда выкинули». Собеседник захохотал и воскликнул: «К чёрту остальные шесть!»», — написал Мясников в своей книге «О самом главном».
По словам Мясникова, у него не было особых проблем. При этом доктор отмечает: «Но в этой структуре — свои правила. И одно из требований было получить так называемый «допуск» — кто работал на режимных предприятиях, тот понимает, о чём идет речь. Это влечёт за собой определённые сложности при выезде за рубеж, во всяком случае, надо ставить в известность, заранее согласовывать выезд и прочее».
Уйти же ему пришлось по семейным обстоятельствам.
«У меня же во Франции учился сын, тогда ещё школьник, и я летал к нему каждую неделю. Какое тут заранее, когда он там в интернате один. Иногда либо я, либо жена срочно срывались и летели. Год я сопротивлялся законному в общем-то требованию о допуске. (Хотя ну какие там тайны? Врачебную тайну мы и так соблюдать обязаны, а остальное было от меня очень далеко!) Надо сказать там и так долго терпели, и в итоге мне пришлось уйти», — отмечает Мясников.
Телевидение
Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова — он стал ведущим программы «Врача вызывали?» на НТВ и начал вести медицинскую рубрику в программе Владимира Соловьева на радио «Вести FM», пишет «Росбалт».
А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Это ответ на аналогичную передачу с Еленой Малышевой на Первом канале.
По согласованию
С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71. Вообще-то до этого его карьера никак не была связана с московским здравоохранением; сам врач заявлял в интервью vademec.ru, что назначение произошло «по согласованию с одним из членов правительства».
«Это было в период, когда в департаменте здравоохранения Москвы менялась власть. <…> И мне предложили выбрать больницу. Но представления о том, где какие больницы находятся, в каком они состоянии, у меня не было. Как‑то ехал на дачу, где я живу, и увидел среди деревьев здание, похожее на больницу. Оказалось, угадал. Спросил: «Можно мне эту больницу?» Мне сказали подождать полгода — там главный врач уходил на новую должность, его перевели, меня назначили. Получается, что я просто ткнул пальцем в карту», — рассказывал Мясников о своем назначении.
Айболит-миллионер
Судя по декларациям о доходах, опубликованных на сайте московского департамента здравоохранения, Мясников в 2018 году заработал свыше 14 млн рублей.
Главврач больницы № 71 владеет земельным участком, жилым домом, квартирой, нежилым помещением, а также двумя автомобилями и двумя вездеходами.
«Все уходит на путешествия, вертолет и тому подобное. Квартира старая, 67 метров в доме 1946 года постройки. Дача в 100 км от Москвы, участок большой, но дом многие расценили бы как убогий», — писал он в своем Instagram.
Доверенное лицо
В 2018 году Мясников стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В программе «Прямой эфир» Андрея Малахова он заявил, что находиться рядом с Путиным во время исполнения гимна на стадионе было незабываемо.
«Когда ты стоишь рядом с президентом и в такой ситуации, такое ощущение, что ты можешь все, тебе ничего не страшно», — отметил он.
Доктор пояснил, что является доверенным лицом Путина «не по обязанности, а по убеждению».
Друг Соловьева
Александр Мясников регулярно выступает в программах Владимира Соловьева, причем комментарии он дает не только по медицинским темам.
Владимира Соловьева главврач больницы № 71 называет «своим другом», большинство взглядов которого он разделяет.
Бесполезные препараты
Ранее доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из 10 российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».
Многие медики выписывают пациентам «лекарства-пустышки», которые не смогут помочь больному, рассказал главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».
По мнению Мясникова бесполезные лекарства — ноотропы, ферменты, иммуномодуляторы, сосудоукрепляющие препараты, витамины и БАДы, гепатопротекторы, пробиотики и пребиотики, хондропротекторы, растительные сборы и настойки и гомеопатические препараты.