«Кремлевский доктор» назвал бесполезные препараты, которые выписывают врачи

Доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из 10 российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».

Многие медики выписывают пациентам «лекарства-пустышки», которые не смогут помочь больному, рассказал главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», пишет mail.ru.

Мясников назвал некоторые бесполезные, на его взгляд, лекарства — ноотропы, ферменты, иммуномодуляторы, сосудоукрепляющие препараты, витамины и БАДы, гепатопротекторы, пробиотики и пребиотики, хондропротекторы, растительные сборы и настойки и гомеопатические препараты.

Александр Мясников — потомственный врач, доктор медицинских наук, бывший главврач кремлевской больницы.