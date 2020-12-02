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2 декабря
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Здоровье

«Давайте вы начнете»: Путин распорядился запустить массовую вакцинацию на следующей неделе

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру федерального правительства Татьяне Голиковой начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе, передает РИА Новости.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

При этом, как сообщается, Голикова предложила главе государства доложить о готовности приступить к вакцинации. На это Путин ответил в том ключе, что ее следует начать и параллельно докладывать.

«Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции „Спутник V“. Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего, двух групп риска — это врачей и учителей», — подчеркнул президент.

На данный момент в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Данные препараты проходят пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах.

Для граждан РФ вакцинация этими препаратами будет бесплатной.

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