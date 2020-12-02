«Давайте вы начнете»: Путин распорядился запустить массовую вакцинацию на следующей неделе

При этом, как сообщается, Голикова предложила главе государства доложить о готовности приступить к вакцинации. На это Путин ответил в том ключе, что ее следует начать и параллельно докладывать.

«Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции „Спутник V“. Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего, двух групп риска — это врачей и учителей», — подчеркнул президент.