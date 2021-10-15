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Здоровье

«Давит на глаза». Какое серьезное осложнение может вызывать COVID-19

Немецкие исследователи выявили новое тяжелое последствие ковида. Об этом пишет РИА «Новости». Рассказываем, что это за осложнение и как оно возникает.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
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1
О каком осложнении идет речь?

Специалисты из Германии заметили, что коронавирус серьезно «бьет» по зрению. Вирус инфицирует сетчатку глаза — это подтверждается тестом ПЦР.

2
Почему из-за ковида падает зрение?

Результаты исследования показали, что что инфекция SARS-CoV-2 в глазах и репликация вируса в клетках сетчатки зависят от рецепторов ACE2. Это мембранные белки, входящие в клетки коронавируса и преобразующие «болезнетворные» молекулы.

Глаз.
Глаз.
СС0
3
Как проявляется патология?

Вирусные бляшки концентрируются в фоторецепторах и ганглиозных клетках сетчатки. Это указывает на размножение вируса.

Отмечается, что SARS-CoV-2 увеличивает экспрессию нескольких воспалительных генов, в том числе цитокин интерлейкин 33 (IL33). Его связывают с воспалением сетчатки и деградацией фоторецепторов.

Ранее стало известно, какими новыми симптомами «оброс» коронавирус.

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