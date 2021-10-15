«Давит на глаза». Какое серьезное осложнение может вызывать COVID-19

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Как проявляется патология?

Вирусные бляшки концентрируются в фоторецепторах и ганглиозных клетках сетчатки. Это указывает на размножение вируса.

Отмечается, что SARS-CoV-2 увеличивает экспрессию нескольких воспалительных генов, в том числе цитокин интерлейкин 33 (IL33). Его связывают с воспалением сетчатки и деградацией фоторецепторов.