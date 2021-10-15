«Давит на глаза». Какое серьезное осложнение может вызывать COVID-19

Специалисты из Германии заметили, что коронавирус серьезно «бьет» по зрению. Вирус инфицирует сетчатку глаза — это подтверждается тестом ПЦР.
Результаты исследования показали, что что инфекция SARS-CoV-2 в глазах и репликация вируса в клетках сетчатки зависят от рецепторов ACE2. Это мембранные белки, входящие в клетки коронавируса и преобразующие «болезнетворные» молекулы.
Вирусные бляшки концентрируются в фоторецепторах и ганглиозных клетках сетчатки. Это указывает на размножение вируса.
Отмечается, что SARS-CoV-2 увеличивает экспрессию нескольких воспалительных генов, в том числе цитокин интерлейкин 33 (IL33). Его связывают с воспалением сетчатки и деградацией фоторецепторов.
Ранее стало известно, какими новыми симптомами «оброс» коронавирус.