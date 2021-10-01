Как коронавирус неожиданно сменил первые симптомы и чем теперь «устрашает» больных

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На какое заболевание теперь похож COVID-19?

Клиническая картина инфекции резко изменилась. Пациенты с ковидом страдают от нового симптома — насморка. Вследствие чего, путают COVID-19 с ОРВИ или гриппом, говорит глава профсоюза фельдшеров и работников скорой помощи Дмитрий Беляков.

«Инфекция становится более стремительной. Если раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день», — добавляет эксперт.