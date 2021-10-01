Как коронавирус неожиданно сменил первые симптомы и чем теперь «устрашает» больных

Коронавирус чаще всего проявляется одышкой, ощущением сдавленности в груди, возможным отсутствием запахов и вкуса. Пациенты, переносящие инфекцию в легкой форме, могут ощущать усталость, головную боль. Кроме того, COVID-19 характеризует сухой кашель.
Ранее altapress.ru рассказал, что ковид «оброс» новыми симптомами. Среди них тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита — проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом.
Клиническая картина инфекции резко изменилась. Пациенты с ковидом страдают от нового симптома — насморка. Вследствие чего, путают COVID-19 с ОРВИ или гриппом, говорит глава профсоюза фельдшеров и работников скорой помощи Дмитрий Беляков.
«Инфекция становится более стремительной. Если раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день», — добавляет эксперт.
По словам врача Александра Эдигера, у зараженных коронавирусом все чаще проявляются боль и першение в горле, высокая температура, головокружение и потеря слуха.
«Быстро развивающийся и долго продолжающийся кашель с большим количеством мокроты. Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше. В значительной степени выражена неврологическая симптоматика: головокружения, головные боли, выраженная слабость. При попытке резко встать возможны обмороки. Имеет место быстрое поражение ЦНС. Все эти симптомы появляются немедленно, максимум — на второй день и длятся неделями», — отмечает он.