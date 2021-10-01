Об отличительном симптоме ковида этой осенью рассказали в скорой помощи

«Новый симптом коронавирусной инфекции — сильный насморк, чего не было раньше», — отметил он.

Специалист развеял миф, что насморк не означает, что ковид стал менее опасным.

«Инфекция становится более стремительной. Если раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день», — добавил он.

Другой врач Александр Эдигер уточнил, что у больных коронавирусом могут наблюдаться боли в горле и першение.

«Быстро развивающийся и долго продолжающийся кашель с большим количеством мокроты. Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше. В значительной степени выражена неврологическая симптоматика: головокружения, головные боли, выраженная слабость. При попытке резко встать возможны обмороки. Имеет место быстрое поражение ЦНС. Все эти симптомы появляются немедленно, максимум — на второй день и длятся неделями», — перечислил он.

Из прежних сипмптомов остались нарушения пищеварения, боли в животе, диарея, пишет «Росбалт». Связь вируса с желудочно-кишечным трактом стала наиболее заметной во вторую волну пандемии. Связано это с мутациями COVID-19.

Традиционные «звоночки» ковида — сухой кашель, одышка, ощущение сдавленности в груди, отсутствие запахов и вкуса.