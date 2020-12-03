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3 декабря
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Здоровье

Даю четыре дня. Михаил Мишустин утвердил правила доставки в регионы вакцины от COVID-19

Вопрос доставки вакцины от коронавируса в регионы рассматривался на заседании правительства. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил временные правила доставки и дал поручение ведомства к 8 декабря разработать и внедрить постоянную систему логистики лекарств по стране.

Михаил Мишустин на Дальнем Востоке.
Михаил Мишустин на Дальнем Востоке.
кадр из видео twitter.com/kremlinpool_ria.

Как сообщается на сайте правительства, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложил, что логистические цепочки доставки вакцины в регионы разработаны.

Речь идет о вакцине «Гам-КОВИД-Вак», разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии России. Для знакомства с этим препаратом и его эффективностью уже открыт специальный сайт.

«Склады к приему вакцины готовы, сейчас завершается отработка цепи поставок непосредственно по центральным районным больницам. Временные правила позволят закрепить эту процедуру», — сказал Мурашко.

Мишустин, в свою очередь, дал поручение губернаторам лично проконтролировать обеспечение надлежащей медицинской помощью и лекарствами людей с коронавирусом, которые лечатся дома.

Кроме того, на губернаторах лежит ответственность за бесперебойное обеспечение лекарствами пациентов, заболевших COVID-19. Также главы регионов в преддверие Нового года «отвечают за принятие адекватных санитарно-эпидемиологических мер, исходя из складывающейся обстановки».

Напомним, 3 декабря в Алтайском крае было зафиксировано 223 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 308 пациентов, умерло 14 человек

Ранее Мишустин утвердил стратегию развития системы здравоохранения в России до 2025 года.

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