2 июня
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Здоровье

Дефицит: россияне могут остаться без ботокса

Косметологические клиники России опасаются дефицита ботокса. Он может возникнуть после повышенного спроса на ботулинотерапию весной, пишет «Коммерсант».

Косметология. Инъекции. Уколы.
Косметология. Инъекции. Уколы.
СС0

Запасы ботокса начали истощаться еще до спецоперации. Американская компания AbbVie, производящая препарат, объявила о приостановке поставок в РФ.

На замену пришел ботокс от Ipsen и Merz. Однако их импорт сокращается. При этом массово клиники пока не переходят на отечественные аналоги — релатокс от «Микрогена» и и миотокс от ФНЦИРИП имени Чумакова.

Отмечается, что это возможно, но только при серьезных сбоях с поставками и заметном росте цен на импортную продукцию. Пока, подчеркивает дерматолог Светлана Кукушкина, дорожали именно российские препараты.

По словам главы аналитического отдела GxP News Александра Одинцова, до сих пор ботокс был абсолютным лидером рынка ботулинотерапии в России. Так, в 2021 году с учетом серых поставок он занимал 43% этого сегмента в стоимостном выражении. Тогда как диспорт — 18%.

Кстати, медики назвали самую популярную пластическую операцию во время пандемии.

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