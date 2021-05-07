7 мая
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Здоровье

Медики назвали самую популярную пластическую операцию во время пандемии

Пластические хирурги рассказали о наиболее популярной в США косметической процедуре во время пандемии коронавируса.

Медицина. Здоровье. Операционная.
Медицина. Здоровье. Операционная.
СС0

По словам медиков, женщины чаще всего решаются лечь под нож ради увеличения объема ягодиц, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg и отчет Американского Общества пластических хирургов.

За время пандемии в США было установлено 1179 ягодичных имплантов, что на 22% больше, чем годом ранее (970).

Пластические хирурги также сообщили о популярности у американок «традиционных» инъекций ботокса, пишет «Росбалт».

При этом наименее популярной процедурой оказались операции по пересадке волос.

Между тем россиянки разлюбили грудь большого размера и экстремальные губы в пользу естественности и натуральности. Знаменитости в 1990-е и нулевые годы часто и много грешили использованием полимерных гелей, из-за чего губы и скулы принимали деформированные формы, отметил хирург.

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