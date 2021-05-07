Медики назвали самую популярную пластическую операцию во время пандемии

Пластические хирурги рассказали о наиболее популярной в США косметической процедуре во время пандемии коронавируса.

По словам медиков, женщины чаще всего решаются лечь под нож ради увеличения объема ягодиц, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg и отчет Американского Общества пластических хирургов.

За время пандемии в США было установлено 1179 ягодичных имплантов, что на 22% больше, чем годом ранее (970).

Пластические хирурги также сообщили о популярности у американок «традиционных» инъекций ботокса, пишет «Росбалт».

При этом наименее популярной процедурой оказались операции по пересадке волос.

Между тем россиянки разлюбили грудь большого размера и экстремальные губы в пользу естественности и натуральности. Знаменитости в 1990-е и нулевые годы часто и много грешили использованием полимерных гелей, из-за чего губы и скулы принимали деформированные формы, отметил хирург.