Денег нет, но вы держитель: есть устриц во время пандемии посоветовала Малышева

Малышева сослалась на «точные доказательства» того, что COVID-19 «гораздо тяжелее» течет у людей с дефицитом витамина D, цинка и селена.
И поэтому она составила список продуктов, которые богаты этими веществами.
Это печень трески, сырые устрицы и бразильский орех. Малышева уточнила, что есть и другие продукты с содержанием витамина D, цинка и селена.
«Но в нашем списке только продукты-суперчемпионы!» — подчеркнула доктор.
Однако многие подписчики рекомендации Малышевой не оценили, пишет bfm.ru. В комментариях они пишут, что такие продукты не может себе позволить большая часть жителей страны.
«Выживут, судя по всему, только те, у кого есть деньги», «Что есть еще дороже — выставляйте», «Денег нет, но вы держитесь», — пишут пользователи.