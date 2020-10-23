Денег нет, но вы держитель: есть устриц во время пандемии посоветовала Малышева

Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» на Первом канале доктор Елена Малышева в своем Instagram посоветовала россиянам продукты, которые помогут избежать осложнений при коронавирусе. Свой пост она так и назвала — «Три суперпродукта против коронавируса».