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Здоровье

Денег нет, но вы держитель: есть устриц во время пандемии посоветовала Малышева

Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» на Первом канале доктор Елена Малышева в своем Instagram посоветовала россиянам продукты, которые помогут избежать осложнений при коронавирусе. Свой пост она так и назвала — «Три суперпродукта против коронавируса».

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео канала "Жить Здорово!" на youtube.com

Малышева сослалась на «точные доказательства» того, что COVID-19 «гораздо тяжелее» течет у людей с дефицитом витамина D, цинка и селена.

И поэтому она составила список продуктов, которые богаты этими веществами.

Это печень трески, сырые устрицы и бразильский орех. Малышева уточнила, что есть и другие продукты с содержанием витамина D, цинка и селена.

«Но в нашем списке только продукты-суперчемпионы!» — подчеркнула доктор.

Однако многие подписчики рекомендации Малышевой не оценили, пишет bfm.ru. В комментариях они пишут, что такие продукты не может себе позволить большая часть жителей страны.

«Выживут, судя по всему, только те, у кого есть деньги», «Что есть еще дороже — выставляйте», «Денег нет, но вы держитесь», — пишут пользователи.

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