Десять тысяч шагов: откуда взялось это число для поддержания здоровья. Мифы и реальность

Когда речь заходит о здоровом образе жизни, многие вспоминают о 10 тыс. шагах и просматривают свой гаджет, где установлено соответствующее приложение-счетчик.

Между тем научная база части рекомендаций по количеству шагов вызывает некоторые сомнения, указывает mail.ru.

Откуда число

Идея о том, что для поддержания здоровья и физической формы в день нужно проходить именно 10 тыс. шагов, — обычная маркетинговая уловка. И она не имеет под собой никаких научных оснований.

Еще в 1965 году японская компания Yamasa Clock выпустила на рынок шагомер. Иероглиф означает «10 тысяч» и внешне напоминает шагающего человека. Было решено назвать устройство Manpo-kei — в переводе с японского «счетчик 10 тыс. шагов».

Концепция разошлась по всему миру и оказалась живучей — дотянула до эпохи смартфонов, «умных часов» и фитнес-трекеров.

Факт

Между тем измерять расстояния в шагах начали еще в Древнем Риме.

Считаем

Считается, что средний человек совершает около 100 шагов в минуту. Чтобы пройти 10 тыс. шагов, требуется в среднем 100 минут — один час 40 минут в день. Если идти со средней скоростью 5 километров в час, можно преодолеть порядка восьми километров.

Согласитесь, немногие современники могут себе позволить такую роскошь — тратить прогулку порядка двух часов.

Важно

Несомненно, что ходить пешком и вообще двигаться полезно. Но ставить цель пройти именно 10 тыс. шагов нет никакого смысла. Дело в том, что более важное значение имеет скорость, с которой вы двигались. Если вы прошли немного, но быстрым шагом, то вы израсходовали больше энергии и сильнее нагрузили мышцы и кости, а значит принесли больше пользы своему здоровью. А если вразвалочку 10 тыс. шагов — это будет обычной прогулкой, практически без сжигания калорий.

Но рекомендации следует воспринимать без фанатизма, а учитывать свои индивидуальные способности. Куда входят, пол, возраст, вес и т.д.

Нормы

Так, для мужчин старше 60 лет количество шагов — в пределах 68 тыс. в день. Для пожилых женщин вполне достаточно 4400 шагов. При увеличении числа польза для здоровья растет, но не бесконечно — после 7,5 тыс. шагов в день кривая выходит на плато.

При этом прогулки по 30 минут в день продлевают жизнь на 16 лет.

Пошаговая диета

Ранее стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы.

Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете. Дополнительно можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы.

А ходьба по лестнице укрепит мышцы и суставы ног. И соответственно, уменьшит вес. Естественно, не навредит и скандинавская ходьба.