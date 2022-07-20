20 июля
﻿
Здоровье

Дети умирают не внезапно. Главный неонатолог Алтайского края — о снижении смертности, врачебных ошибках и завышенных требованиях к медицине

Со следующего года вступит в силу новый порядок обследования новорожденных и новейшие программы наблюдения и реабилитации. Между тем, в Алтайском крае младенческая смертность снизилась до невиданных показателей, рекорды признали на федеральном уровне. О том, чем болеют малыши, как их лечат, и почему в трагических случаях далеко не всегда виновато здравоохранение, «СК» рассказывает Олег Зуйков, главный неонатолог региона, заведующий отделением экспертизы педиатрической помощи Центра охраны материнства и детства.

Дети на пляже.
Дети на пляже.
Дмитрий Кудрявцев

Самые редкие, самые ранние

— Вы участвовали во Всероссийском конгрессе по педиатрии этим летом. Расскажите, какие проблемы там обсуждали и последуют ли за этим какие-то изменения в здравоохранении Алтайского края?

— Помимо общих векторов развития педиатрии и неонатологии, обсуждали возможность расширения скрининга младенцев. Сейчас их тестируют на пять заболеваний: фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземия, гипотериоз.

Это редкие заболевания, может быть один случай на 1000. Такие дети требуют особого внимания, но при вовремя назначенной терапии они растут и развиваются так же, как и все остальные.

Теперь в скрининг войдут 30 заболеваний, в том числе, спинальная мышечная амиотрофия. А также многие обменные нарушения, которые сложно диагностировать: врожденные патологии часто маскируются под другие заболевания, и врачи достаточно поздно определяют их.

Надо понимать, что больных детей в результате такого скрининга окажется больше, чем по статистике мы имеем сейчас. Но мы будем диагностировать риски с самого рождения, а не ждать, когда болезнь себя клинически проявит. Лечение можно будет начать раньше. Это такая превентивная, профилактическая медицина.

Олег Зуйков, главный неонатолог Алтайского края.
Олег Зуйков, главный неонатолог Алтайского края.
Центр охраны материнства и детства.

— Как будет проходить такой скрининг?

— Те пять заболеваний, на которые мы тестируем новорожденных сейчас, по-прежнему будем делать в Барнауле. Остальные анализы, скорее всего, «поедут» в окружные лаборатории в Иркутске или Томске.

Тут надо оговориться, что результаты скрининга придут не в родильный дом, а в поликлинику по месту пребывания новорожденного. Так что при выписке нужно указывать актуальный адрес «выбывания» мамы. Часто случается, что люди проживают не по прописке, а в другом районе или городе.

В будущем планируется, что результаты станут выкладывать в личном кабинете на портале Госуслуг.

— Когда введут расширенный скрининг?

— Срок — с 1 января 2023 года. Но пока неизвестно, все ли территории войдут в программу сразу. Это зависит от готовности лабораторий.

До введения скрининга на те самые пять заболеваний у нас в год четыре-пять детей погибали, например, от адреногенитального синдрома. Критической точкой была третья неделя жизни, когда надпочечники переставали вырабатывать адреналин.

В том числе, благодаря раннему выявлению заболеваний, последующему наблюдению и реабилитации, мы снизили младенческую смертность в крае в 2021 году до рекордного уровня — 4,5 случаев на 1000 человек. Такой же показатель и в среднем по России. 30 лет назад он достигал 20.

Факт

Младенцами считаются дети до года. До четырех лет — дети раннего возраста.

Олег Зуйков, главный неонатолог Алтайского края.
Олег Зуйков, главный неонатолог Алтайского края.
Центр охраны материнства и детства.

Нужна мама и молоко

— Какие еще события способствовали такому рекорду?

— Это большая работа, в первую очередь, акушерско-гинекологической службы — выявление женщин из групп высокого риска и определение их для родоразрешения в специализированные учреждения. Чтобы они рожали младенцев с патологиями и экстремально низкой массой тела там, где весь персонал готов принять такого ребенка, а не в районных больницах, где это событие станет сюрпризом для врача.

Еще один фактор — совершенствование технологий выхаживания. Проще говоря, смертность пошла на убыль в последние пять лет, когда в реанимации пустили матерей и стали кормить недоношенных детей грудным молоком.

Даже федеральные клиники долгое время считали, что мама совершенно не нужна: она принесет дополнительные инфекции — а для кормления достаточно специальных смесей. Но мировой опыт показал, что это не так. Сотрудники научного центра перинатологии имени Кулакова в свое время перенимали практику у коллег из Швеции и Японии, где младенческая смертность вообще 1,2 случая на 1000.

Эта практика оказалась очень проста: пустить к ребенку маму с «домашней» микрофлорой, соблюдать температурный режим, оградить детей от света и шума. И они выживают даже с экстремальными показателями.

Третий фактор — создание реанимационно-консультативных центров. Для младенцев, появившихся на свет в районных родильных домах, таким стал «Дар». Для детей с 0 до 18 лет, которые заболели дома, центр создан при нашем учреждении.

Если этим детям требуется вывоз на более высокий уровень, они оказываются в Барнауле в течение нескольких часов, в том числе, при помощи санитарной авиации.

Цифра

Около 10% от всех детей, рождающихся в мире, — недоношены. Из 19 тыс. родов в 2021 году в Алтайском крае раньше срока — до 37-й недели — прошли 1800.

Отделение патологии новорожденных в Центре охраны материнства и детства.
Отделение патологии новорожденных в Центре охраны материнства и детства.
akkdb.ru.

Прибавьте 600

— Новые цифровые технологии как-то облегчили задачу снижения смертности?

— Мы широко можем пользоваться консультациями с федеральными центрами. Наши главные партнеры — Российская детская клиническая больница и клиника Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета. Мы можем отправлять им для оценки истории болезни пациентов. И самих пациентов, если это требуется.

Многое стало возможным благодаря электронному документообороту. Карточки «проблемных» пациентов из районов края видны врачам учреждений третьего уровня. То есть новорожденный выписался от нас, и мы можем буквально смотреть, как он растет.

Педиатр может не обратить внимание на изменение показателей, но в консультативном центре все увидят. Например, ребенок за первый месяц жизни должен прибавить 600 граммов, а он прибавил 200, за второй — 800, а по факту 150. Мы можем отслеживать все показатели, вызывать пациента на себя и разбираться, в чем причина: это дефекты питания или обменные нарушения.

В нашем центре мы ведем таких детей до трех лет — недоношенных, перенесших при рождении критические состояния, прооперированных с пороками сердца. Они не брошены на произвол судьбы.

Отделение патологии новорожденных в Центре охраны материнства и детства.
Отделение патологии новорожденных в Центре охраны материнства и детства.
Дмитрий Лямзин.

Немедленно реабилитировать

— Младенцу ведь важно не только выжить, но и как-то интегрироваться в жизнь. Что делается в плане реабилитации детей с проблемами здоровья?

— Отделения реабилитации в стране в основном создавались по инициативе самих медицинских учреждений и региональных департаментов здравоохранения. С этого года они развиваются активнее при поддержке федерального центра.

Планируется, что система будет многоуровневой. У нас, например, уже есть отделение реабилитации, где детьми занимаются с трехмесячного возраста. Предполагается, что реабилитологи появятся везде, вплоть до отделений реанимации, то есть с самого раннего этапа мы начнем восстанавливать утраченные функции или делать все, чтобы не допустить этой утраты.

У детей с одинаковым заболеванием оно протекает совершенно по-разному. Схемы лечения и прогнозы тоже разные. Развитие реабилитации — это, по сути, создание персонифицированной медицины, к которой мы всегда стремились. Теперь это — не какая-то далекая перспектива, а вполне осязаемый завтрашний день.

Факт

Три-пять младенцев из 1000 родившихся у абсолютно здоровых женщин во всем мире по разным причинам требуют реанимации.

Дети и звери.
Дети и звери.
adme.ru

Безответственное родительство

— Мы никогда не сможем свести смертность к полному нулю? Отчего погибают те самые 4,5 младенца на тысячу рожденных?

— Раньше в причинах летальных исходов на первом месте были пороки развития. Теперь пренатальная диагностика позволяет нам видеть эти пороки внутриутробно. Если они несовместимы с жизнью, беременность прерывается. А если совместимы, то пациент будет рождаться в том месте, где надо. Например, если ребенку нужно серьезное кардиохирургическое вмешательство, беременную женщину отправят в клинику Мешалкина. Или отправят туда ребенка сразу после рождения.

Теперь у нас на первом месте инфекции. И вот это настоящая проблема. Новорожденные погибают, по сути, из-за недостаточного внимания мам и пап к своему здоровью. Такое вот безответственное родительство.

Часть инфекций — венерические заболевания. Плюс воспалительные процессы урогенитального тракта и грибковые заболевания женской половой системы. Вступая в беременность, можно и обязательно нужно убрать все местные инфекции. Во время, собственно, беременности делать это поздно — медикаменты достаточно тяжелые и могут нанести вред плоду.

Более чем 70% недоношенных детей рождаются как раз по причине инфекций у матери. Увы, риск летального исхода для инфицированного младенца очень высок. Врожденные пневмонии, воспаления мозга или кишечника — не редкость. Антибактериальная терапия при этом нужна непростая. Она может включать и тяжелые антибиотики, если возбудитель устойчив.

И если на пороки развития мы можем повлиять, то вот от таких случаев не застрахованы. И ничего с этой ситуацией не поделать, кроме как пропагандировать здоровый образ жизни, в том числе, на уровне женских консультаций.

В 2021 году мы потеряли 227 детей от 0 до 17 лет. Из них 50 погибли от болезней новорожденности — то есть до года. Классический пример: полугодовалый ребенок в обед закашлял-засопливил, к ночи отказался от еды. И только к утру родители звонят в «Скорую помощь».

Для ребенка до года отказ от еды абсолютно неестественен. И надо сразу бить в колокола. Люди думают: давайте ночь переждем, а завтра пойдем в поликлинику. В большинстве случаев «завтра» для таких детей не наступает.

Дети.
Дети.
Михаил Хаустов

Не укутывать в подушки

— Есть еще синдром внезапной детской смерти. Какое у него место среди причин гибели малышей?

— Есть рекомендации ВОЗ по уходу за ребенком. Там, например, четко прописано, что не надо укутывать его в одеяла и укладывать в подушки и перины, а курение в помещении, где находится младенец, увеличивает риск синдрома внезапной смерти на 30%.

Есть ряд заболеваний, которые повышают риск. Это должны указывать в выписке. Сейчас эти заболевания успешно лечатся и профилактируются. Но социальный фактор никуда не денешь — потребляемые родителями табак и алкоголь, недостаточное питание и прочее.

На эти факторы обращал внимание еще Михаил Ломоносов, когда про инфекционные заболевания еще знать не знали. Он говорил, например, что детей нельзя крестить в зимнее время (чтобы не нести мокрого ребенка по морозу домой), нельзя оставлять их с малолетними братьями и сестрами или со старыми родственниками и нельзя кормить детей до года тем, что едят взрослые.

Это было задолго до современных рекомендаций, и, в общем-то, мы особо нового ничего не придумали.

Я помню времена, когда большинству младенцев, умерших дома, ставился диагноз «синдром внезапной детской смерти». В прошлом году такой диагноз подтвердился только в двух случаях. То есть при ближайшем рассмотрении мы теряем детей вовсе не внезапно.

Цифра

42,5 ребенка из 1000 от 0 до 17 лет погибают от разных причин в России каждый год.

Ребенок играет в луже.
Ребенок играет в луже.
CC0

Не по собственной воле

— Поговорим о детях старше одного года. Какие у них риски?

— На первом месте среди причин смертности у детей вот уже несколько лет, увы, стоят несчастные случаи — треть от общего количества — эти дети вообще не должны были умереть.

Пожары, утопления, суициды. Малыши находят и выпивают технические жидкости и лекарства, старшие травятся алкоголем и наркотиками. Нередки случаи, когда пьяные родители не заметили собственного ребенка и, паркуясь, наехали на него машиной. Или разбились вместе с детьми в ДТП.

Многие не считают нужным использовать в машине детские кресла. Говорят: «Мы же как-то ездили без них, и ничего — все живы». Но забывают, что за 20 лет кардинально изменились сами автомобили, их количество и скоростные режимы.

Все это не зависит от здравоохранения. Эти причины должны профилактировать другие ведомства — социальные службы, полиция, школа.

Разумеется, сами родители должны пересмотреть свое отношение к детям. Возьмем категорию от 0 до 4 лет. В прошлом году умерли 123 ребенка. Ну, как ребенок от 0 до 4 лет по собственной воле может попасть в беду? Все — от недосмотра.

Ребенок.
Ребенок.
unsplash.com

— Чем болеют современные дети?

— На первом плане в Алтайском крае — болезни нервной системы, психиатрические проблемы. Далее — болезни органов дыхания, сердца и сосудов.

Проблема с болезнями нервной системы объясняется, в том числе, к сожалению, избыточной диагностикой. Например, ребенок рождается путем кесарева сечения, ему ставят диазноз — перинатальное поражение центральной нервной системы или гипоксически-ишемическая энцефалопатия. И это закрепляется за ребенком на всю жизнь, увы.

В большинстве случаев не надо ничего предпринимать, с возрастом проблемы уйдут сами собой. Но невролог видит диагноз и выписывает лекарства. То есть мы «лечим» сам диагноз, а не ребенка.

Достаточно много детей с эндокринными проблемами — болезни щитовидной железы и сахарный диабет.

Цифра

96 детей с экстремально низкой массой тела — до одного килограмма — родились в Алтайском крае в 2021 году

Ребенок. Роды. Младенец.
Ребенок. Роды. Младенец.
unsplash.com

Не наступить на грабли

— Как работает отделение экспертизы педиатрической помощи, которое вы возглавляете?

— Необходимость экспертиз связана с тем, что увеличилось количество жалоб от пациентов. Мы собираем пакет документов и смотрим, обоснована ли каждая из них.

Кроме того, экспертиза всегда назначается в случае летальных исходов. Мы должны понять, что и на каком этапе пошло не так. Это как с авиакатастрофами: обломки самолета разбираются до винтиков, чтобы восстановить ход событий.

Отделение экспертизы поначалу работало практически, как карательный орган, но сейчас у него другие функции. Помимо разбора и оценки самого случая, мы даем и рекомендации врачам. Ни одна жертва не может быть напрасной, и ситуация не должна повториться. То есть мы работаем как бы на опережение.

Если жалоба действительно обоснована, проблема может быть в недостаточной квалификации специалистов или оснащении больницы, в несоблюдении клинических рекомендаций и протоколов лечения. Есть масса причин. Все это обсуждается с персоналом и главными врачами, чтобы впредь не возникало никаких трагических ситуаций. Иначе мы так и будем наступать на одни и те же грабли.

С электронным документооборотом работа экспертов станет проще. Мы сможем в режиме реального времени смотреть цифровые амбулаторные и стационарные карты пациентов. В ряде учреждений уже их ввели. Многие вещи станут видны до того, как возникнет спорная или трагическая ситуация.

Более того, с апреля этого года в головных учреждениях региона по приказу федерального Минздрава создаются службы по внутреннему контролю качества медицинской помощи. Это поспособствует тому, что отношения «врач-пациент» станут более безопасными.

Иногда получается, что жалоба необоснованна. Мы указываем это в заключении, и тем самым медицинским работникам не приходится доказывать свою невиновность в разных инстанциях. Это, поверьте, немалый стресс для них.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
CC0

Побочное действие

— Сколько экспертиз в год вы проводите?

— В прошлом году мы рассмотрели 97 летальных случаев детей до года. Плюс было восемь спорных случаев, когда клинический диагноз расходился с патологоанатомическим. И еще 24 жалобы законных представителей ребенка в региональный минздрав.

— Какие случаи вам приходится разбирать?

— Много случаев, когда мама с ребенком поступает, например, в инфекционный стационар с ОРВИ и жалуется, что врач не назначил антибиотики. Так и не должен был. Нам в свое время долго пришлось педиатров отучать от этой порочной практики, когда всем детям, независимо от тяжести состояния, с порога давали антибиотики.

Родители тоже, как правило, читают только первую часть инструкции к препарату — показания к применению — и упускают самые последние и самые интересные: противопоказания, побочные действия и взаимодействие с другими лекарственными средствами. Поэтому совершенно необоснованно требуют назначения препаратов, которые мало того, что не нужны, а еще и навредить могут.

Таких жалоб год от года становится все больше.

Врачи.
Врачи.
unsplash.com

Процент от «прибыли»

— С чем, по-вашему, связано возрастающее количество нареканий на врачей, если мы все время говорим, что качество медпомощи становится лучше?

— Во-первых, с повышенным вниманием средств массовой информации. Не проходит недели, чтобы по какому-то каналу не рассказали про врачебную ошибку. Потом, может быть, разберутся, что ее вовсе не было, но это уже никому не интересно. Давайте поищем «врачебную ошибку» в Яндексе. Смотрите — 2 млн ссылок.

Люди смотрят телевизор, сидят в сети, видят какой-то случай и говорят: «О! А с нами же тоже такое было» — и пишут жалобу. Речь идет и о взрослых. Например, сейчас, когда пандемия коронавируса закончена, активизировались родственники погибших пациентов. Сразу нареканий не было, а теперь они считают, что бабушку загубили в больнице.

В последние годы многие юристы стали специализироваться на медицинской адвокатуре. Они сами находят родственников и предлагают им помощь в судах за, так сказать, процент от будущей «прибыли».

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

Лечите всё

— Многие врачи говорят, что требования пациентов растут год от года. Что вы думаете?

— Согласен. И это еще одна причина увеличения количества нареканий. 20 лет назад никто не жаловался, что прежде, чем лечь в стационар, надо купить шприцы и раствор для инъекций. Сейчас этого делать не надо, но запросы возрастают: человек лежит в больнице, условно говоря, с гриппом, но требует, чтобы дали таблетку еще и от хронического гастрита: раз уж мы тут — лечите всё.

Нет. В инфекционном стационаре есть препараты для лечения только инфекционных заболеваний. Больнице за счет средств ОМС оплачивается только тот случай, с которым пациент поступил. По некоторым заболеваниям эта сумма может составлять, например, 8 000 рублей. Если человек лежит в стационаре две-три недели, тут хоть бы на питание хватило.

Объясню. Возьмем опять же маму, которая требует провести прием у невролога и нейросонографию для ребенка с ОРВИ, который поступил в стационар. Случай ОРВИ стоит 11 тыс. рублей. Сумма фиксирована и не зависит от того, сколько дней он проведет в больнице, какие лекарства ему будут давать и какие процедуры делать.

Законченный случай лечения в неврологическом отделении стоит 48 тыс. рублей. Вот там вас примет невролог и назначит нейросонографию. А в инфекционном стационаре несколько раз сделают анализ крови и мочи, измерят температуру и дадут капли в нос.

Для стоимости лечения есть разные коэффициенты — понижающие или повышающие — по каждому заболеванию. Они зависят, в том числе, от уровня учреждения, в котором оказывается помощь.

Тяжелые состояния в периоде новорожденности, в том числе, при экстремально низкой массе тала, одни из самых дорогих, их стоимость доходит до 700 тыс. рублей. А есть относительно «дешевые» заболевания.

Например, в большинстве случаев при гастрите можно в поликлинике сделать ФГС, получить назначения от терапевта и лечиться дома. Занимать койку в гастроэнтерологии совершенно не обязательно.

Детская поликлиника в Шелаболихе.
Детская поликлиника в Шелаболихе.
Анна Зайкова.

Специальный вопрос

— Что ответите людям, которые говорят: «Рожали в поле и ничего» или «Кормить будем молоком прямо из коровы»?

— Скажу, что мне попадались дореволюционные данные статистики по Томской губернии. Так вот из 1000 детей до года умирало 500. Сейчас, напомню, 4,5.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость