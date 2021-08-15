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Здоровье

Детский омбудсмен высказалась против принудительной вакцинации

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова высказалась против принудительной вакцинации, пишет ТАСС.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

Она заявила, что это относится как к несовершеннолетним, так и ко взрослым.

«Никакой принудительной вакцинации — только убеждение, объяснение, ответы на возникающие вопросы и диалог, если необходимо», — заявила она.

При этом Кузнецова подчеркнула, что по отношению к тем, кто не прививается от коронавируса, никаких «санкций быть не должно», пишет bfm.ru.

Ранее новосибирский врач-инфекционист Светлана Герасенко записала видео с критикой единообразного подхода к обязательной вакцинации против коронавируса.

Герасенко отметила, что перед прививкой пациента необходимо обследовать, чтобы выявить хронические болезни, а уже потом принимать решение о вакцинации.

«Вакцинация — это профилактическая мера. Она должна осуществляться здоровым людям. Это значит, что человек, который ей подвергается, не должен иметь ни острых, ни хронических болезней. Иначе его иммунная система не сможет отреагировать на вакцину правильно. Если ввести принудительную и поголовную вакцинацию, это не будет учтено. И мы получим огромное количество осложнений и отдаленных последствий со здоровьем людей», — подчеркнула медик.

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова также высказывалась о принудительной вакцинации.

«Принудительная вакцинация действительно нарушает права человека. <… > Я не считаю правильным происходящее: „вакцина или увольнение“, а также тот факт, что прививаться заставляют даже при наличии антител. <…> Я прекрасно понимаю, что у людей низкий уровень доверия к власти, но многие боятся прививаться в принципе (не чем, а делать ли это вообще), из-за недостаточного количества исследований», — написала Елизавета в соцсети.

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