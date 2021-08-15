Детский омбудсмен высказалась против принудительной вакцинации

Она заявила, что это относится как к несовершеннолетним, так и ко взрослым.

«Никакой принудительной вакцинации — только убеждение, объяснение, ответы на возникающие вопросы и диалог, если необходимо», — заявила она.

При этом Кузнецова подчеркнула, что по отношению к тем, кто не прививается от коронавируса, никаких «санкций быть не должно», пишет bfm.ru.

Ранее новосибирский врач-инфекционист Светлана Герасенко записала видео с критикой единообразного подхода к обязательной вакцинации против коронавируса.

Герасенко отметила, что перед прививкой пациента необходимо обследовать, чтобы выявить хронические болезни, а уже потом принимать решение о вакцинации.

«Вакцинация — это профилактическая мера. Она должна осуществляться здоровым людям. Это значит, что человек, который ей подвергается, не должен иметь ни острых, ни хронических болезней. Иначе его иммунная система не сможет отреагировать на вакцину правильно. Если ввести принудительную и поголовную вакцинацию, это не будет учтено. И мы получим огромное количество осложнений и отдаленных последствий со здоровьем людей», — подчеркнула медик.

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова также высказывалась о принудительной вакцинации.