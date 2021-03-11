7 действий, которые помогут снизить риск деменции без лекарств

Ученые близки к пониманию, что собой представляет старческое слабоумие. Они выработали семь правил, которые стоит соблюдать, чтобы снизить риск его наступления.
1. Физическая активность.
В настоящее время показано, что для физически активных людей менее характерно развитие когнитивных нарушений, сосудистой деменции и болезни Альцгеймера, по сравнению с неактивными людьми.
2. Диета
Наибольшей эффективностью в плане снижения риска когнитивных нарушений обладают средиземноморская диета (отметим, однако, что только в случае относительно строгой приверженности ей) или скандинавская диета.
Всемирная Организация здравоохранения рекомендует фрукты, овощи и рыбу для снижения риска развития деменции, цельнозерновые продукты, орехи, оливковое масло и… кофе.
3. Вес
Снижение веса влияет на показатели обмена веществ, которые, в свою очередь, способны снизить риск когнитивных нарушений.
4. Вредные привычки
Табачную зависимость также считают одной из причин развития деменции и когнитивных нарушений у пожилых. То же самое касается алкоголя.
5. Терапия сопутствующих заболеваний
Развитие деменции связывают с целым рядом заболеваний — артериальная гипертензия, сахарный диабет, дислипидемия и т.д. Лечите их — это важный компонент в профилактике когнитивных нарушений в пожилом возрасте.
Не следует забывать, что и психическое здоровье в целом тоже может влиять на развитие деменции.
6. Тренинг
Интенсивная интеллектуальная деятельность, предположительно, имеет некоторый защитный эффект в отношении раннего снижения когнитивных функций. Имеет смысл проводить различные когнитивные тренинги. Причем упражнения должны мотивировать на продолжение занятий.
7. Социальная вовлеченность и культурные мероприятия
Несмотря на то, что данных о взаимосвязи культурных мероприятий и снижения риска деменции в настоящее время недостаточно, социальная вовлеченность очень тесно связана со здоровьем и качеством жизни, что позволяет рекомендовать ее поддержание на протяжении всей жизни.