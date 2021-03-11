Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта -11°C
Здоровье

7 действий, которые помогут снизить риск деменции без лекарств

Деменция — или слабоумие, которое приходит в людям преклонного возраста, — может быть следствием различных заболеваний. А можно ли сохранить к 80-летнему возрасту ум здравым, память твердой, а сознание ясным? «Медпортал» утверждает: около половины американцев среднего возраста принимает препараты гинкго билоба или витамина Е для профилактики деменции. Но их эффективность сомнительна. И что делать?

Развиваем когнитивные способности.
Развиваем когнитивные способности.
Pixabay.com

Ученые близки к пониманию, что собой представляет старческое слабоумие. Они выработали семь правил, которые стоит соблюдать, чтобы снизить риск его наступления.

1. Физическая активность.

В настоящее время показано, что для физически активных людей менее характерно развитие когнитивных нарушений, сосудистой деменции и болезни Альцгеймера, по сравнению с неактивными людьми.

2. Диета

Наибольшей эффективностью в плане снижения риска когнитивных нарушений обладают средиземноморская диета (отметим, однако, что только в случае относительно строгой приверженности ей) или скандинавская диета.

Всемирная Организация здравоохранения рекомендует фрукты, овощи и рыбу для снижения риска развития деменции, цельнозерновые продукты, орехи, оливковое масло и… кофе.

На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров.
На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров.
Олег Богданов

3. Вес

Снижение веса влияет на показатели обмена веществ, которые, в свою очередь, способны снизить риск когнитивных нарушений.

4. Вредные привычки

Табачную зависимость также считают одной из причин развития деменции и когнитивных нарушений у пожилых. То же самое касается алкоголя.

5. Терапия сопутствующих заболеваний

Развитие деменции связывают с целым рядом заболеваний — артериальная гипертензия, сахарный диабет, дислипидемия и т.д. Лечите их — это важный компонент в профилактике когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

Не следует забывать, что и психическое здоровье в целом тоже может влиять на развитие деменции.

Развиваем когнитивные способности.
Развиваем когнитивные способности.
Pixabay.com

6. Тренинг

Интенсивная интеллектуальная деятельность, предположительно, имеет некоторый защитный эффект в отношении раннего снижения когнитивных функций. Имеет смысл проводить различные когнитивные тренинги. Причем упражнения должны мотивировать на продолжение занятий.

7. Социальная вовлеченность и культурные мероприятия

Несмотря на то, что данных о взаимосвязи культурных мероприятий и снижения риска деменции в настоящее время недостаточно, социальная вовлеченность очень тесно связана со здоровьем и качеством жизни, что позволяет рекомендовать ее поддержание на протяжении всей жизни.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость