7 действий, которые помогут снизить риск деменции без лекарств

Деменция — или слабоумие, которое приходит в людям преклонного возраста, — может быть следствием различных заболеваний. А можно ли сохранить к 80-летнему возрасту ум здравым, память твердой, а сознание ясным? « Медпортал» утверждает : около половины американцев среднего возраста принимает препараты гинкго билоба или витамина Е для профилактики деменции. Но их эффективность сомнительна. И что делать?

Ученые близки к пониманию, что собой представляет старческое слабоумие. Они выработали семь правил, которые стоит соблюдать, чтобы снизить риск его наступления.

1. Физическая активность.

В настоящее время показано, что для физически активных людей менее характерно развитие когнитивных нарушений, сосудистой деменции и болезни Альцгеймера, по сравнению с неактивными людьми.

2. Диета

Наибольшей эффективностью в плане снижения риска когнитивных нарушений обладают средиземноморская диета (отметим, однако, что только в случае относительно строгой приверженности ей) или скандинавская диета.

Всемирная Организация здравоохранения рекомендует фрукты, овощи и рыбу для снижения риска развития деменции, цельнозерновые продукты, орехи, оливковое масло и… кофе.

На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Олег Богданов

3. Вес

Снижение веса влияет на показатели обмена веществ, которые, в свою очередь, способны снизить риск когнитивных нарушений.

4. Вредные привычки

Табачную зависимость также считают одной из причин развития деменции и когнитивных нарушений у пожилых. То же самое касается алкоголя.

5. Терапия сопутствующих заболеваний

Развитие деменции связывают с целым рядом заболеваний — артериальная гипертензия, сахарный диабет, дислипидемия и т.д. Лечите их — это важный компонент в профилактике когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

Не следует забывать, что и психическое здоровье в целом тоже может влиять на развитие деменции.

Развиваем когнитивные способности. Pixabay.com

6. Тренинг

Интенсивная интеллектуальная деятельность, предположительно, имеет некоторый защитный эффект в отношении раннего снижения когнитивных функций. Имеет смысл проводить различные когнитивные тренинги. Причем упражнения должны мотивировать на продолжение занятий.

7. Социальная вовлеченность и культурные мероприятия

Несмотря на то, что данных о взаимосвязи культурных мероприятий и снижения риска деменции в настоящее время недостаточно, социальная вовлеченность очень тесно связана со здоровьем и качеством жизни, что позволяет рекомендовать ее поддержание на протяжении всей жизни.