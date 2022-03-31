31 марта
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Здоровье

Диетолог назвал один продукт, который снижает риск рака

Куркума снижает риск развития рака, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» врач-диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Куркума.
Куркума.
spiceportal.ru

Профилактическое действие куркумы против рака научно доказано, утверждает Гинзбург.

«Когда стали исследовать связи между теми или иными заболеваниями и образом питания, вдруг оказалось, что люди, использующие большое количество куркумы, реже болеют онкозаболеваниями», — отметил он.

Врач пояснил, что куркума предотвращает развитие рака толстой и прямой кишки, предстательной железы, а также молочных желез.

В полезной специи, добавил он, содержится куркумин — вещество, которое работает против онкологии.

«Куркумин возвращает опухолевой клетке чувствительность, после чего она сама себя убивает», — подытожил Гинзбург.

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