Диетолог раскрыла, с какими болезнями нужно отказаться от молока

Наталья Лазуренко, врач-диетолог и эндокринолог, отметила, что некоторым людям стоит исключить молоко из рациона. Это особенно касается тех, кто не переносит некоторые компоненты молока, такие как лактоза и казеин. По мнению врача, таким людям необходимо пройти обследование. В результате может оказаться, что от молока придётся отказаться полностью.

При этом Лазуренко напомнила, что молоко содержит все необходимые для организма вещества, включая лактозу — молочный сахар. Она подчеркнула, что у людей в возрасте непереносимость может проявляться более ярко. Однако она отметила, что кисломолочные продукты усваиваются организмом лучше, поэтому возможен переход на них при отказе от молока.

Врач напомнила, что молоко содержит животный белок, который включает полный набор незаменимых аминокислот. Но некоторые люди не переносят казеин, и им будет сложно усваивать молочные продукты.

Врач описала симптомы непереносимости лактозы: урчание в животе, метеоризм, боли в области живота, тошнота, послабление стула и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Она также подчеркнула, что только врач после обследования может принять окончательное решение о необходимости отказа от молочных продуктов.

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