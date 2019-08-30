Диетолог рассказала, кому нельзя пить много кофе

По словам врача, кофе отрицательно влияет на состояние здоровья пациентов с хронической усталостью — особенно, если пить его много. Через некоторое время напиток перестает оказывать бодрящий эффект.
«Начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом. Это провоцирует мигренозные боли, нарушения сна».
Женщинам в период менопаузы диетолог посоветовала пить кофе только с молоком, а людям с пониженным давлением — черный сладкий кофе.
«Самое главное — он должен быть зерновым, приготовленным любым удобным способом: в кофемашине, турке, фильтр-пакете. Растворимый продукт прошел через огромное количество технологических процессов, и говорить о том, что из него мы получим какие-то полезные экстракты, нельзя».