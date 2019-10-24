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Здоровье

Диетологи рассказали, кому ни в коем случае нельзя есть яйца

Куриные яйца небезопасны несмотря на то, что в них содержится много полезных веществ, пишет «Российская газета». О том, кому точно не стоит употреблять их в пищу, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Яйца. Продукты.
Яйца. Продукты.
СС0

Во-первых, яйца относятся к числу высокоаллергенных продуктов, и если у человека имеется аллергия на куриный белок, от них нужно отказаться. Во-вторых, яйца не стоит есть при повышенном холестерине. Также, яйца опасны для людей, страдающих от диабета: зачастую у них уже повреждены сосуды, а значит, имеется повышенный риск развития атеросклероза.

«На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно», — отмечает диетолог.

Яйца нужно употреблять с осторожностью при обостренном панкреатите, заболеваниях печени или желчного пузыря, передает aif.ru. Кроме того, ограничить потребление яиц следует детям в возрасте до года. Здоровому взрослому человеку лучше съедать за один раз не более одного желтка и трех белков.

Ранее итальянские диетологи посоветовали, как уберечься от преждевременного старения. Тем, кто стремится дольше сохранить молодость, посоветовали ввести в ежедневное меню белок из мяса или рыбы.

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