Итальянские диетологи посоветовали, как уберечься от преждевременного старения

По статистике, женщины в Италии в среднем живут до 85 лет. Они питаются лучше и качественнее, чем женщины во многих странах мира: получают достаточное количество белка, витамина А, фолиевой кислоты и витамина С, а также употребляют больше овощей, обладающих антиоксидантными свойствами. Кроме того, итальянки пьют меньше алкоголя, почти не курят, не употребляют сладкие газированные напитки.

Тем, кто стремится дольше сохранить молодость, диетологи посоветовали ввести в ежедневное меню белок, получаемый из мяса или рыбы. Рекомендуется также употреблять больше зелени и зеленых листовых овощей (в них находится фолиевая кислота), молочных продуктов, которые позволяют обеспечить организм антиоксидантами, аминокислотами и кальцием.

Эксперты также призывают не пренебрегать завтраком.