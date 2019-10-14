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Здоровье

Итальянские диетологи посоветовали, как уберечься от преждевременного старения

По мнению итальянских диетологов, первостепенную роль в сохранении молодости играет питание человека, пишет «Российская газета».

Завтрак. Каша. Диета.
Завтрак. Каша. Диета.
СС0

По статистике, женщины в Италии в среднем живут до 85 лет. Они питаются лучше и качественнее, чем женщины во многих странах мира: получают достаточное количество белка, витамина А, фолиевой кислоты и витамина С, а также употребляют больше овощей, обладающих антиоксидантными свойствами. Кроме того, итальянки пьют меньше алкоголя, почти не курят, не употребляют сладкие газированные напитки.

Тем, кто стремится дольше сохранить молодость, диетологи посоветовали ввести в ежедневное меню белок, получаемый из мяса или рыбы. Рекомендуется также употреблять больше зелени и зеленых листовых овощей (в них находится фолиевая кислота), молочных продуктов, которые позволяют обеспечить организм антиоксидантами, аминокислотами и кальцием.

Эксперты также призывают не пренебрегать завтраком.

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