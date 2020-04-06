Диетологи: человечеству грозит массовое ожирение

Британский диетолог Дженнифер Оберт подсчитала, что сейчас находящиеся на карантине люди сжигают на 400 калорий меньше, чем при обычном образе жизни.

Кроме того, люди находятся в состоянии стресса, который «заставляет» есть нездоровую пищу.

Сохранить прежний вес будет сложно, согласны специалисты Британского фонда питания. Они уверены, что ожирение неизбежно, если люди перестанут заниматься спортом на карантине.

Лишний вес грозит и детям, так как сейчас вместо прогулок с друзьями родители чаще предлагают своим чадам сладкое или другую вредную пищу, пишет «Росбалт».

Чтобы избежать проблем с весом, специалисты советуют придерживаться режима дня, сбалансированно питаться, лучше качественными продуктами, и регулярно заниматься спортом.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал в интервью радио Sputnik о том, что при ожирении возможны случаи «социального заражения».

Гинзбург отметил, что главные причины ожирения — малая физическая активность и низкая культура питания. Однако есть и более специфическая причина набора лишнего веса.