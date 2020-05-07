Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть с шашлыками

Шашлычный сезон открыт, но многие даже не задумываются о том, что мясо, в том числе приготовленное на гриле, можно есть далеко не со всеми продуктами, пишет «В городе N».

Изделия из теста

В эту группу входят хлеб и макаронные изделия. Медики сходятся во мнении, что белки и быстрые углеводы — наиболее губительное сочетание как для пищеварения, так и для фигуры.

Мясной белок в тандеме с глютеном, который содержится в тесте, обязательно приведет к тяжести в животе, так как для их переваривания нужны абсолютно разные ферменты. В итоге эти продукты попросту мешают друг другу перевариваться, надолго задерживаются в желудке, бродят и в конечном счете ведут к повышенному газообразованию, изжоге, вздутию и запору.

Картофель

Та же история происходит при употреблении мяса вместе с картофелем — вареным, жареным или приготовленным на углях. Дело снова в разновидностях ферментов, необходимых для переваривания белка из мяса и картофельного крахмала.

Белок не переваривается должным образом и начинает гнить прямо в органах желудочно-кишечного тракта.

Молочные продукты

Проблема в том, что молоко и любые его производные нейтрализуют желудочный сок, без которого процесс переваривания мяса просто невозможен. Поэтому, во избежание тяжести, вздутия и прочих неприятностей, шашлык не стоит запивать молоком.

Под запрет попало и классическое сочетание мяса и сыра. А вот кисломолочные продукты в список запрещенных не входят, так что шашлык, предварительно замаринованный в кефире, по-прежнему в тренде.

Рыба

Придется определиться, что именно вы будете готовить на костре — мясо или рыбу. По структуре белки, которые есть в мясе и в рыбе, различны, а в сочетании они создают максимально возможную нагрузку на органы пищеварения.

С чем лучше всего есть шашлыки

Диетологи советуют есть шашлык со свежими овощами и зеленью: огурцами, помидорами, луком, листьями салата, петрушкой, укропом и кинзой.

Между помидорами и огурцами тоже придется сделать выбор — вместе их употреблять нельзя. В томатах содержится большое количество кислоты, а огурцы — щелочные овощи.

В результате химической реакции, которая произойдет в органах пищеварения, образуется малорастворимая соль, а она в свою очередь неизбежно осядет в почках.