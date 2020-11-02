Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 ноября 3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Дипломат рассказал, сколько российских туристов умерло на турецких курортах от коронавируса

В Турции за время курортного сезона 11 россиян умерли от коронавируса, рассказал посол России в Анкаре Алексей Ерхов, сообщает «Интерфакс».

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Это число умерших пришлось более чем на миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года.

Общее число российских туристов, у которых за время пребывания в Турции выявили COVID-19, составляет 326 человек, пишет bfm.ru. На изоляции по месту отдыха сейчас находятся 87 россиян, еще 31 человек — в больницах.

Ранее сообщалось, что 60-летний россиянин умер в турецкой провинции Анталья от коронавируса. В генконсульстве РФ отметили, что вопрос образовавшейся задолженности за лечение будут решать непосредственно страховая компания и застрахованное лицо.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость