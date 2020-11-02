Дипломат рассказал, сколько российских туристов умерло на турецких курортах от коронавируса

Это число умерших пришлось более чем на миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года.
Общее число российских туристов, у которых за время пребывания в Турции выявили COVID-19, составляет 326 человек, пишет bfm.ru. На изоляции по месту отдыха сейчас находятся 87 россиян, еще 31 человек — в больницах.
Ранее сообщалось, что 60-летний россиянин умер в турецкой провинции Анталья от коронавируса. В генконсульстве РФ отметили, что вопрос образовавшейся задолженности за лечение будут решать непосредственно страховая компания и застрахованное лицо.