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Здоровье

Дистанционное образование негативно влияет на зрение детей

Переход на так называемую «удаленку» может обернуться ростом бизорукости у детей, пишут «Известия» со ссылкой на российских ученых-медиков.

Глаза.
Глаза.
Открытые источники в интернете

Своими выводами поделились офтальмологи. Они зафиксировали, что при дистанционном обучении нагрузка на газа ребенка возрастает примерно в полтора раза.

К аналогичному выводу ранее пришли и китайские медики, которые проверили остроту зрения у 1 млн школьников из города Вэньчжоу. Ухудшение зрения за последнюю четверть там выросло на 10%.

Специалисты изучили миопию средней и высокой степени в двух основных группах: среди младшеклассников и учеников средней и старшей школы.

Выяснилось, что значительно больше других проблемам со зрением подвержены дети, которые ходят в 1−6-е классы.

К тому же дома дети отдыхают от учебы, играя на смартфоне или компьютере. И это происходит при отсутствии должного контроля со стороны родителей.

Таким образом нагрузка на глаза не снижается, а многократно растет.

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