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Здоровье

Для раннего выявления рака Алтайский край получит еще 21 млн рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал 7 марта распоряжении о выделении регионам денежных средств на выявление в ходе диспансеризации онкологических заболеваний. На стимулирующие выплаты медработникам направят всего 1,2 млрд рублей. Алтайский край получит 20,97 млн рублей.

Новый радиологический корпус онкодиспансера презентован в Барнауле.
Новый радиологический корпус онкодиспансера презентован в Барнауле.
Олег Богданов

Соответствующий документ уже опубликован на сайте правительства России.

Деньги выделены из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для стимулирования медиков при проведении диспансеризации и профосмотров.

Сколько средств получили другие регионы Сибири (млн рублей)

  • Республика Алтай — 1,26
  • Республика Тыва — 2,18
  • Республика Хакасия — 5,03
  • Красноярский край — 30,2
  • Иркутская область — 25,7
  • Кемеровская область — 18,8
  • Новосибирская область — 22,1
  • Омская область — 15,2
  • Томская область — 10,2

Напомним, главный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов в интервью Altapress.ru недавно рассказал, что в регионе уровень онкологических заболеваний на 20−22% выше, чем в других регионах. Только за 2019 год выявлено 12,5 тыс. первичных злокачественных опухолей в крае.

Врач назвал несколько ключевых причин таким печальным цифрам, в том числе злоупотребление курением и алкоголем.

Игорь Вихлянов,
главный онколог Алтайского края:

Но есть и некоторое объективное объяснение. Семипалатинский полигон, ракетное топливо, содержание тяжелых металлов, дуст, которого немерено сыпали в поля и в те же могильники, — по этому поводу защищены сотни кандидатских и докторских диссертаций. Но в то же время, как бы то ни было, в крае преобладает пожилое население. Только 8% заболевших — трудоспособные. Остальные — 65+.

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