Для раннего выявления рака Алтайский край получит еще 21 млн рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал 7 марта распоряжении о выделении регионам денежных средств на выявление в ходе диспансеризации онкологических заболеваний. На стимулирующие выплаты медработникам направят всего 1,2 млрд рублей. Алтайский край получит 20,97 млн рублей.

Соответствующий документ уже опубликован на сайте правительства России.

Деньги выделены из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для стимулирования медиков при проведении диспансеризации и профосмотров.

Сколько средств получили другие регионы Сибири (млн рублей)

Республика Алтай — 1,26

Республика Тыва — 2,18

Республика Хакасия — 5,03

Красноярский край — 30,2

Иркутская область — 25,7

Кемеровская область — 18,8

Новосибирская область — 22,1

Омская область — 15,2

Томская область — 10,2

Напомним, главный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов в интервью Altapress.ru недавно рассказал, что в регионе уровень онкологических заболеваний на 20−22% выше, чем в других регионах. Только за 2019 год выявлено 12,5 тыс. первичных злокачественных опухолей в крае.

Врач назвал несколько ключевых причин таким печальным цифрам, в том числе злоупотребление курением и алкоголем.

Игорь Вихлянов,

главный онколог Алтайского края: