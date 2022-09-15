Для ребенка, с которого слезает кожа, собирают полмиллиона рублей

Мальчику из Новосибирска, с которого слезает кожа, собирают 0,5 млн рублей, сообщает « КП-Новосибирск ».

Кожа почти годовалого малыша шелушится и буквально рвется. Отмечается, что у него отказывают почти. Кроме того, развивается перитонит.

По информации издания, его перевели в кессон с высокой влажностью — как в прохладной бане.

Кстати, необходима влажность около 60%, иначе кожа отслаивается за час.

Мальчику поставили диагноз синдром Нетертона. Кожа чешется, если ее не увлажнять.

Препараты и кремы при такой болезни в общей сложности стоят 100 тыс. рублей в месяц.